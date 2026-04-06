韓國估荷莫茲海峽復航後60-100天正常化　歐洲大港候港時間1-7天

▲韓國估荷莫茲海峽復航後60-100天正常化。（圖／視覺中國）

記者張佩芬／綜合報導

韓國海洋振興公社上周發布的報告指出，2021年「長賜輪」發生擱淺封鎖蘇伊士6天，引發了約3~4周的市場混亂，如果將其應用於荷莫茲海峽事件，至少需要60~100天左右的正常化時間。丹麥馬士基航運則對今年以來因為天候等因素造成的歐洲大港擁堵問題向客戶提出警告；陽明海運上周指出，鹿特丹候港時間需1-2天，漢堡約4-7天。

目前國際大港普遍存在壅堵問題，伊朗戰爭更將問題蔓延到亞洲相關港口，韓國海洋振興公社上周提出一份名為「荷莫茲通航恢復和時間正常化的時差：以往無法立即導致正常化的結構性因素」的特輯報告。

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報告中根據3個月、6個月內戰爭結束的可能性，分析了各場景的先種影響，指出按船種劃分，超大型油輪和一般油輪在恢復海峽通航時，由於出發高峰，到達目的地會瓶頸現象，運費有可能下降的緩慢，長期化時，影子船隊(Shadow Fleet，規避西方經濟制裁的船舶）偏離加深，預計實際供應恢復會延遲；LNG船由於卡達相關設施受損，可能會造成3~5年的生產中斷。

2021年因「長賜輪」事故，蘇伊士運河被封鎖了6天，引發了約3~4周的市場混亂，如果將其應用於荷莫茲海峽事件，至少需要60~100天左右的正常化期。

不過近期已陸續有中國、日本、法國、馬來西亞與伊拉克等國商船，估計是透過官方協商，順利通過海峽，韓國則船隻政府考慮透過對伊朗提供人道援助，取得海峽通行權，但遭青瓦台否認，重申依照國際法規範，荷莫茲海峽內所有船隻應享有自由航行與安全保障，南韓正與相關國家保持溝通與合作，以多邊框架合作確保航行安全。

歐洲主要港口長期存在的擁堵問題，近期則因天候問題加上復活節假期而惡化，馬士基上周發給客戶的市場更新資訊，指出船舶延誤和惡劣天氣狀況正在影響北歐港口的運營，在鹿特丹，風暴和強風影響了船隻到達和裝卸速度，建議客戶在卸貨後儘快領走貨櫃，以幫助保持終端效率。

陽明海運上周提出的資訊則指出，鹿特丹、安特衛普候港時間需1-2天，漢堡約4-7天，上海與寧波因船舶集中到港，等泊時間約2-3天。