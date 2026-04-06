荷莫茲海峽拼解封！油價回跌　日韓股收小紅





▲日本股市示意照。（圖／路透）

記者陳瑩欣／綜合報導

受荷莫茲海峽拼解封消息加持，亞洲股市今（6）日有開盤交易的日韓股多數收小紅，市場持續關注中東局勢變化與能源供應風險，而國際油價漲勢趨緩，投資氣氛略見回穩，法人認為此消息有助台股明（7）日向上。

根據《CNBC》報導，美國總統川普對伊朗設下最後通牒，要求周二儘速恢復荷莫茲海峽全面通行，否則將採取進一步行動。儘管目前伊朗僅允許部分船隻通過，尚未完全解封，但市場已開始評估供應中斷風險是否有機會緩解。

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盤面表現方面，日本日經225指數收漲約0.7%，南韓Kospi指數上漲約1.4%，在能源與地緣政治不確定性籠罩下，市場呈現震盪整理格局。由於台灣、香港、中國與澳洲市場因假期休市，整體區域交易量相對清淡。

油市方面，受供應疑慮與談判進展交錯影響，價格波動有限。根據路透報價，布蘭特原油期貨上漲0.7%，報每桶109.79美元；美國西德州中質原油期貨則小跌0.5%，至每桶111.01美元。市場一方面關注美伊談判進展，另一方面也對運輸中斷導致的供應缺口維持警戒。

美股2日主要指數多數收漲，道瓊工業指數下跌61.07點，標普500指數上漲7.37點，那斯達克指數上漲38.23點，費城半導體指數上漲31.08點。美股3日因耶穌受難節休市一天。

荷莫茲海峽封閉已衝擊中東石油出口，煉油業者正尋求替代運輸方案以降低風險。同時，OPEC+雖同意適度增產，但受戰事限制，實際供應增加幅度有限，加上俄羅斯供應中斷，使全球能源市場仍處於緊平衡狀態。