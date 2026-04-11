記憶體大廠群聯豪灑4億元犒賞員工　潘健成：下半年發更多

▲群聯家庭日，執行長潘健成親自出席，並宣布員工每人發一個月激勵獎金。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／台中報導

記憶體IC設計大廠群聯（8299）今日在台中麗寶樂園舉行家庭日活動，執行長潘健成表示，公司今年營運表現亮眼，決定加發1個月經理級獎金，整體發放金額超過新台幣4億元，涵蓋台灣與海外直接管理員工。他強調，公司一向秉持「獲利三分原則」，即三分之一回饋股東與員工、三分之一投入研發、三分之一留作公司發展。

潘健成指出，今年整體獲利持續成長，集團規模已達新台幣4000億元以上，若含海外更接近5000億元水準，下半年仍有進一步獎勵空間。

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針對記憶體市場，潘健成分析，目前現貨與消費市場仍偏疲弱，但企業級、工業應用需求持續強勁，甚至出現供不應求情況。他透露，近期已有PC大廠追加大量SSD訂單，美國客戶亦臨時擴單，顯示企業需求動能穩健。

他預期，消費市場將於今年下半年逐步回溫，尤其手機與PC容量升級需求帶動下，價格仍不易大幅下滑。

潘健成同時觀察，近期記憶體原廠毛利率已逼近甚至超過80%，未來若出現90%水準也不意外，但直言「並不健康」。他認為，過高毛利恐壓縮終端應用價值，價格應維持合理區間，讓供應鏈各方皆能獲利。