一鍵改造中古屋！永慶房屋AI煥裝服務讓你看見老屋新魅力



▲透過「AI煥裝」功能，消費者能夠搶先看見未來房屋裝潢可能模樣，有效加速實地賞屋決策。（圖／永慶房屋，下同）

財經中心／綜合報導

在房地產交易市場中，中古屋常因屋況老舊、裝潢風格過時，影響購屋族的看屋意願，進而拖慢成交速度。為改善這一痛點，永慶房屋積極導入人工智慧技術，推出「AI煥裝」與「AI清空」等創新服務，讓中古屋能以嶄新面貌呈現於消費者眼前。永慶房屋表示，AI賦能不僅優化資訊呈現，更有助於縮短消費者決策時間，進一步提升交易效率，促進買賣雙方達成雙贏。

照片決定生死？中古屋銷售困境

永慶房屋業管部協理陳賜傑指出，中古屋已是台灣房屋市場的主流產品。在雙北地區，屋齡超過30年以上的中古屋占比超過六成，台北市的占比更是高達73%。然而，中古屋因為屋況老舊、生活用品雜亂、或是裝潢風格過時等因素，容易使消費者實地賞屋意願下降，影響成交機會。倘若只因為房屋照片顯示屋況老舊雜亂，便決定不賞屋，消費者可能錯失極具潛力的優質物件；對屋主而言，若房屋長期乏人問津，可能下修價格以加速成交，造成損失。

因此，科技房仲永慶房屋透過AI科技，開發出「AI清空」、「AI煥裝」等創新服務，為中古屋注入新價值，翻轉消費者對中古屋的第一印象。陳賜傑表示，針對中古屋常見的雜物堆積、空間凌亂的狀況，「AI清空」可一鍵清除雜物，幫助消費者看見房屋的格局與空間感，便於判斷空間符不符合自身需求。

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在裝潢想像方面，「AI煥裝」則運用生成式AI技術，將中古屋照片即時轉換為裝潢後的示意畫面，呈現煥然一新的居住樣貌。透過多達8種風格選擇，消費者不僅能直觀感受空間潛力，也能更具體描繪未來生活藍圖，讓賞屋決策更安心、更有依據。

▲透過永慶房屋「實境找房」服務，消費者能夠熟悉房屋的空間動線，提升線上賞屋的真實感與便利性。

永慶實境找房打造如臨現場的沉浸體驗

除了「AI清空」和「AI煥裝」之外，永慶房屋更提供「實境找房」服務，以720度室內環景照片，讓消費者在螢幕前即可感受完整房屋空間，從玄關、餐廳、客廳、浴室到房間一路走遍，不僅可以熟悉房屋的空間動線，更能細看天花板、走道與陽台等細節，全面提升線上賞屋的真實感與便利性。

陳賜傑表示，永慶房屋AI科技並不是噱頭，而是能夠真的解決消費者痛點的創新工具。以「AI煥裝」為例，上線後已帶動物件瀏覽量成長達2.3倍；有製作「AI煥裝」的物件，平均帶看量更是未提供「AI煥裝」物件的近3倍，顯示AI科技為消費者帶來實質助益。透過AI與數位工具的整合運用，永慶房屋不僅協助屋主充分展現物件價值，也讓消費者更有效率地完成賞屋與決策，促進買賣雙方達成雙贏。未來，永慶房屋會持續從消費者的痛點出發，開發具體的創新服務，為消費者帶來更便利、高效的服務體驗。

▲永慶房屋業管部陳賜傑分享，永慶房屋運用AI技術揭露中古屋的魅力，進一步提升交易效率。