009816上市3個月贏0050「不敗教主買500張」列4點讚：真的比較好

▲台股氣勢如虹。（示意圖，下同／ETtoday新聞雲資料照）



記者施怡妏／綜合報導

台股近期漲勢凌厲，市場氣氛火熱，「不敗教主」陳重銘分享，009816上市3個月以來報酬率達36.81%，高於0050的32.97%，「不枉我買了500張」。他也指出，009816在持股分散、費用成本與不配息設計上，都是他看好的原因，而且009816不配息，完全不用繳稅，大讚「真的是太佛心了！」

報酬率勝過0050



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陳重銘在臉書發文，009816上市3個月以來繳出36.81%的高報酬率，超越0050的32.97%，讓他直呼「不枉我買了500張」。他認為，0050有6成多權重集中在台積電，相較之下，009816持股配置更均衡，讓眾多成分股都有表現空間，也是報酬率領先的關鍵，「009816上市僅3個月，用實際的績效告訴大家，它真的比較好。」

費用成本與不配息設計吸引人



除了績效表現，陳重銘也提到009816的費用結構，經理費為0.07%，保管費為0.027%，這兩項費用都是台股ETF最低的，可以協助投資人降低持有成本，適合長期持有；更值得一提的是，009816不配息，當成份股配息時，009816會主動買回，只要專注在淨值的成長即可。

陳重銘表示，這樣一來不用再關心何時配息，也不用思考股利要在哪一天買回，更不用擔心股利被花掉，更迷人的一點是，投資人不用擔心所得稅與補充保費問題，「因為009816不配息，就完全不用繳稅喔，真的是太佛心了！」

他列4點與0050比較



陳重銘列出009816與0050的4項差異，首先是選股方式，0050以市值大小選股，009816則挑選有賺錢的公司；第二是分散性，0050權重集中在台積電，009816分散性更佳；第三是持有成本，009816經理費與保管費較低；第四則是配息方式，0050採半年配息，009816不配息並將股息滾回。他指出，想跟上台股大盤走勢，可考慮長期持有009816，做好「定期定額＋逢低加碼」就好。