聯發科「大尾」關不住　盤中差1檔漲停飆天價

▲台股示意照。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

權值股王台積電（2330）今（11）日熄火，但「新二哥」、IC設計高價股聯發科（2454）進入處置期間再度上演「關不住」行情，今（11）日盤中飆漲9.78%至3985元，差1檔漲停，至午盤雖漲幅收斂至7%，仍讓多檔台股ETF走勢勝過翻黑的台積電。

聯發科法說會後釋出超強展望，讓市場對ASIC（客製化晶片）擁有更高的期待，美系外資已將目標價喊到5000元，雖然前一個交易日聯發科「處置期間飆天價」遭證交所列為注意股，但在金管會主委彭金隆已允諾在1個月內針對檢討處置股限制措施下，市場對聯發科分盤交易的恐懼感明顯降溫，今日再度刷新掛牌紀錄，飆出3985元新天價。

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目前台股ETF中依持股比重，前５名依序為富邦旗艦50（009802，占比23.2%） 、群益半導體收益（00927，16.2%） 、野村臺灣新科技50（00935，15.0%）、兆豐藍籌30（00690）與中信關鍵半導體（00891） ；若依持有股數，前三名依序為元大台灣50（0050）、元大高股息（0056）、國泰永續高股息（00878）、富邦台50（006208）、主動統一台股增長（00981A）。

群益半導體收益ETF(00927)經理人謝明志表示，回歸基本面來看，台灣經濟動能強勁，受惠於AI帶動出口暢旺與消費成長，有助為台股提供強力支撐，長線多頭格局仍可期待。針對當前台股盤勢與產業趨勢，維持積極的操作策略。

謝明志認為，台股首要焦點應放在AI相關科技產業及其供應鏈，這些領域包括電源管理、高效能運算基礎設施以及半導體設備廠務工程等，具備較高的成長潛力。

00891經理人張圭慧說明，00891前十大成分股涵蓋台積電、聯發科、日月光投控、健策、信驊、旺矽、聯電、創意、力旺、穎崴等關鍵企業，橫跨晶圓代工、IC設計、封測與測試介面，其中台積電權重近4成，聯發科權重約15%，加上日月光投控，前三大成分股佔比近6成。

張圭慧表示，當權值股領軍上攻時，相關配置更能貼近指數走勢。面對指數屢創新高，張圭慧建議投資人可透過台股ETF分批布局、紀律加碼方式，避免單筆追高；尤其當市場由少數權值推動時，短線波動可能放大，但若AI算力投資、半導體升級與資料中心基建趨勢延續，中長期仍有機會維持偏多架構。

統一投信投研團隊表示，今年美國經濟活動仍以穩健步伐擴張，消費具韌性、企業固定投資仍強，尤其是科技部門資本支出大幅增加。在AI相關投資與較高的生產力增長支撐下，台股處於AI產業驅動的多頭循環。看好今年產業成長趨勢明確，且新技術新規格發展初期，滲透率仍低的族群，包括先進製程(廠務/設備/封裝)、HVDC(高壓直流)機櫃電源模組/電源線、水冷散熱、800G交換器、CCL/PCB材料新規格、光纖(CPO)等。產業進入漲價循環的記憶體、PCB上游材料與被動元件等類股，也是布局重點。