投信挖角戰將大揭密！聯發科DNA、920%操盤高手入陣　00991A背後戰力曝光

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AI主動投資戰開打，投信開始搶「懂科技的人」

隨著全球人工智慧（AI）浪潮進入爆發期，台灣資產管理市場正迎來新一輪的軟實力升級。許多投信業者為深化投資團隊對科技演進的敏銳度，近年打破傳統金融框架，大力延攬具備「電子產業實戰背景」的經理人入陣。例如復華投信旗下旗艦主動式台股ETF 「主動復華未來50」（證券代號：00991A） 經理人呂宏宇，以及近日剛接掌「復華全方位基金」的王牌經理人戎宜蘋，便因兼具紮實的科技業科技生態鏈及卓越的操盤實力，成為引領投資人搶占AI浪潮的兩大核心核心戰將。

據了解，復華投信繼今(2026)年首季延攬合作金庫投信戰將顧克勤後，近日更成功網羅野村投信明星經理人戎宜蘋，並於5月14日正式接掌「復華全方位基金」與「復華台灣科技高股息基金」，成為近來市場的熱門話題。

聯發科DNA加持，00991A經理人呂宏宇懂財報也懂技術

法人表示，面對AI科技世代的來臨，半導體供應鏈、高速運算與硬體架構的技術革新日新月異，唯有真正看懂「技術端」的經理人，才能在複雜的電子業中精準去弱留強。而呂宏宇畢業於臺灣大學電機工程學系及電信工程學研究所，在踏入金融圈前，更曾於宏達電（HTC） 與國內IC設計龍頭聯發科（MediaTek） 擔任工程師。至於戎宜蘋過去在投信業界以優異的中長期操盤績效聞名，而她同樣具備難能可貴的產業實務經驗——曾於電子零組件大廠群光電子服務。

根據Moneydj理財網資料顯示，戎宜蘋過往戰績顯著，其操盤「野村台灣運籌基金」73個月累積績效高達920.51%，大幅擊敗大盤241.75%的報酬，平均年化報酬率驚人。這群「專業經理人」的加入，加上復華投信首季剛從合庫投信挖角、擅長逆風抗震的顧克勤，使得復華投信在台股高科技、數位經濟、高股息等主流戰線上，完成了戰力極高的「超級旗艦隊伍」合體。

00991A背後戰力曝光，主動選股拚的是產業穿透力

投信業界分析，復華投信挖角戎宜蘋，不僅看中她高達數倍報酬的操盤底氣，更是看重她對電子硬體與AI零組件的敏感度，能與復華現有的研究團隊產生強大的互補綜效，尤其「科技人」背景讓他們在解讀產業財報與技術演進時，能夠跳脫一般財務模型的限制，真正穿透技術壁壘，特別是00991A從市值前150大企業中汰弱留強，提早卡位有潛力躍升為未來前50強的「明日之星」，格外需要獨道的選股爆發力。

市場許多精明的投資人正是看中復華投信這股「懂產業、懂技術」的操盤實力，紛紛對 00991A 的長期績效與未來前景充滿信心，預期該基金將成為台股主動投資新世代的領頭羊。



