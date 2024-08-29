LINE Pay新功能上線！「找體驗」一鍵預訂熱門行程　還可享10%回饋

▲LINE Pay推出全新生活娛樂入口「找體驗」，用戶一站就可完成各式熱門體驗行程票券預訂與支付。（圖／LINE Pay提供）

記者楊絡懸／台北報導

行動支付LINE Pay宣布推出全新生活娛樂入口「找體驗」，用戶透過LINE Pay就可以完成各式熱門體驗行程票券預訂與支付。為了歡慶新服務上線，LINE Pay也限時發送50元優惠券，綁定指定銀行卡片最高可享LINE POINTS點數10%回饋。

根據資料顯示，LINE Pay全台用戶數突破1,250萬戶，每2人就有1人是LINE Pay用戶，看準國人喜愛購買各式票券與出遊體驗行程，並習慣各式消費以手機完成支付，LINE Pay推出全新「找體驗」生活娛樂入口，滿足用戶對便利行動支付生活的需求。

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LINE Pay表示，不論是購買按摩票券、預訂泡湯行程、國內外景點門票、或找尋戶外體驗項目，都可以透過LINE Pay「找體驗」平台預訂，並以LINE Pay完成付款、管理行程，提供超越支付的全新服務。

用戶透過LINE Pay App「找體驗」入口，瀏覽喜歡的行程，即可立即訂購並以LINE Pay快速結帳，同時可使用LINE Pay優惠券或LINE POINTS折抵消費。預訂完成後，在LINE Pay App中進入訂單管理系統，即可檢視各訂單明細，選擇已購買完成的體驗行程後，並依照說明開始使用。

此外，LINE Pay還宣布，歡慶服務新上線，即日起至9月30日止，使用LINE Pay付款單筆不限金額消費，享LINE POINTS點數6%回饋，使用綁定中國信託LINE Pay卡、富邦J卡、永豐DAWAY卡再享4％回饋，等同單筆最高可享10%回饋。另透過LINE Pay App找體驗入口還可下載50元優惠券，於指定店家消費單筆不限金額皆可折抵使用。