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iPhone也在！鴻海砸45億元建鄭州總部　要推電動車和電池產業

▲鴻海科技集團董事長劉揚偉（左）與河南省長王凱（右）簽署戰略合作協議。（圖／鴻海提供）

▲鴻海科技集團董事長劉揚偉（左）與河南省長王凱（右）簽署戰略合作協議。（圖／鴻海提供）

記者楊絡懸／台北報導

鴻海（2317）旗下富士康科技集團24日與中國河南省政府簽署合作協議，富士康將在鄭州投資建設總部大樓與7大中心，投資金額達人民幣10億元（約新台幣45億元），推動電動車整車、儲能電池、數位健康和機器人產業，此外，富士康近期將在鄭州航空港經濟綜合實驗區，重點布局電動車試製中心、固態電池等項目。

鴻海集團董事長劉揚偉近日前往中國參訪，集團旗下富士康科技集團與河南省政府簽署「河南省政府與富士康科技集團加快推進新事業項目戰略合作協議」，簽約儀式在鄭州舉行，劉揚偉與河南省長王凱代表簽署。

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根據協議，河南省政府支持富士康在鄭州建設新事業總部，富士康將在當地加快推動電動車整車、儲能電池、數位健康和機器人產業落地，打造全球高端製造產業鏈和戰略性新興產業生態圈。

鴻海表示，此次戰略合作，重點聚焦集團3+3戰略產業轉化落地，即以電動車、數位健康、機器人「3大新興產業」，以及AI、半導體、新世代移動通信「3項新技術領域」為發展重點。

為此，富士康將在鄭州投資建設新事業總部大樓，一期選址位於鄭東新區，建築面積約700公畝，總投資約人民幣10億元，主要建設總部管理中心、研發中心和工程中心、戰略產業發展中心、戰略產業金融平台、產業研究院和關鍵人才中心、營銷中心、供應鏈管理中心等7大中心，將為富士康在中國大陸實施3+3戰略，提供產業資源、技術力等相關支持。

另一方面，富士康近期將在鄭州航空港經濟綜合實驗區，重點布局電動車試製中心、固態電池等項目。

鴻海指出，電動車試製中心項目將規劃建設國際一流的電動車示範產線，依託先進性、先試性、先行性發展策略，打造向海內外知名汽車品牌提供製造服務的展示平台，以及整車領域的世界級燈塔工廠，目標是將鄭州航空港建設成為富士康電動車的核心生產基地。

在固態電池項目方面，鴻海表示，將充分發揮富士康長期積累的技術優勢，在鄭州航空港布局發展固態電池產業，重點打造固態電解質、半固態及全固態電芯研發和生產製造。

劉揚偉曾承諾，要在河南再造一個「新富士康」，2023年4月，富士康新事業總部在中國河南鄭州揭牌，並實施3+3戰略，把鄭州基地打造成富士康全球創新和產業布局的核心基地。

根據統計，2010年富士康進駐鄭州以來，富士康與河南就不斷深化合作；2023年，富士康鄭州科技園產值再創新高，實現「十二連增」，助推鄭州新鄭綜合保稅區外貿進出口規模躍居中國第一。

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關鍵字： 鴻海富士康劉揚偉電動車鄭州

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