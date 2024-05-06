七大都會區購屋年齡遞延　台北50歲以上購屋逾三成　新竹40歲以下購屋占比居七都之冠

▲永慶房產集團統計聯徵中心數據，七大都會區的購屋年齡皆出現遞延現象，台北市的購屋主力年齡更已移轉至40-50歲。（圖／永慶提供，下同）

房產中心／綜合報導

30至40歲的青壯年向來被視為購屋的主力年齡，但受到高房價現象的影響，購屋年齡出現遞延。永慶房產集團根據聯徵中心購置住宅貸款統計資訊，比較2013年和2023年購屋年齡占比的變化。數據顯示，雖然30-40歲仍是購屋主力，但是40-50歲、50歲以上年齡層的購屋占比幾乎全面上升，而台北市的購屋主力年齡更已移轉至40-50歲，顯見購屋年齡向後遞延的現象。

台北市40-50歲消費者成購屋主力

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永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，對比2023年與十年前購屋環境，薪資所得成長趨於停滯，近幾年房價卻持續走高，讓消費者需要花費更多的時間累積足夠的頭期款，才能達到購屋的門檻，使購屋的年齡也出現遞延的現象。

七都中房價最高的台北市，購屋年齡向後遞延現象尤為明顯。2013年台北市30-40歲購屋的占比達32.9%，仍為四年齡區間中最高；但到了2023年，便下降至26.7%。而40-50歲的占比則躍升至33.7%，50歲以上亦達到三成，雙雙超越30-40歲的占比。

新北市30-40歲和40-50歲的占比也迅速拉近，2023年的占比差距已不到1%，2023年新北市50歲以上交易占比高達21.2%，僅次於台北市。顯見房價上漲、只能拉長存款期間，以致購屋年齡遞延，因此才出現雙北40歲後甚至是50歲以後才購屋的占比明顯增加。

新竹縣市40歲以下年輕族群購屋占比56%七都最高

觀察2023年七大都會區40歲以下購屋的占比，新竹縣市以56%的占比為七大都會區中最高。陳金萍分析，新竹縣市綜合所得平均數普遍高於其他縣市，主要受益於新竹科學園區就業人口薪資所得較高，購屋頭期款累積所需時間相對較短，40歲以下的購屋族群購買力優於其他縣市購屋消費者，使新竹縣市30-40歲購屋樣本占比達40.8%，為七都之中最高。

然而陳金萍也指出，雖然新竹縣市年輕族群購屋占比最高，但是40-50歲、50歲以上購屋的占比也明顯增加，其中40-50歲的占比增加的百分點甚至是七大都會區中最高，顯示新竹縣市依舊受到高房價的衝擊，出現購屋年齡向後遞延的現象。