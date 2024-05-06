開羅會談無進展、巴以激烈交火　馬士基對紅海預測估有一手資訊

▲加薩走廊南部城市拉法再遭以軍轟炸。（圖／路透）

記者張佩芬／台北報導

就在開羅加薩停火協議會談之際，加薩走廊南部城市拉法昨(5)日再遭以軍轟炸，造成至少19人喪生；與此同時，哈瑪斯對以色列南部發動攻擊，造成3名士兵死亡，海運業界指出，買下美商海陸運輸公司，與美國官方關係密切的丹麥馬士基航運，上周發布財報時預測葉門胡塞武裝襲擊紅海商船的情況至少會維持到今年底，應該是有掌握到第一手訊息。

哈瑪斯代表團已經離開開羅，會談未取得實質進展，最新消息是美國中情局(CIA)局長勃恩斯(William Burns)預計將在在卡達與卡達總理穆罕默德(Mohammed bin Abdulrahman Al Thani)持續斡旋努力，進行緊急協商協商；而美國則傳出暫停供應以色列彈藥。複雜的中東情勢，讓紅海危機難以化解。

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對於美國暫停提供以色列武器，海運界高階分析，美國官方應該是考慮美國校園聲援巴勒斯坦的聲浪日益擴大，因觀感問題不直接提供武器給以色列，但不代表美國政府不支持以色列，後續發展仍需觀察。

這次開羅會議原傳出「取得重大進展」，「已就大多數爭論點取得一致的意見」，但因哈瑪斯要求以色列從加薩走廊永久撤軍，以色列總理納坦雅胡堅定拒絕，「無法接受這一點。」，使得會談未取得實質進展。

海運界原本估計，如果達成停火協議，商船就可以恢復航行紅海；保險業界高階則指出，一直沒有拒絕承保航行紅海船隻，只是保費提高，保險條件有但書，例如與以色列相關的船隻不得派駛等等，如果停火，估計有些商船會立刻恢復航行，但有些船公司可能會先觀察一段時間。

陽明海運高階則表示，如果停火，要看停火協議的內容和相關列強是否能有效監督當地局勢。航商可能會先觀望一下子吧！

不過開羅會議這一輪談判沒有結論，下一輪談判不知要到何時了。