東哥遊艇Q1每股賺6.08元　訂單能見度達2026年

▲東哥遊艇。（圖／翻攝自東哥遊艇官網）



記者廖婕妤／台北報導

東哥遊艇（8478）今日公布Q1財報，Q1合併營收為18.2億元，年增15％；營業淨利近5.4億元、年減14％；稅後淨利為5.3億元，獲利率維持在3成左右區間，EPS為6.08元。東哥遊艇今股價收395元，上漲12元或3.13％。

東哥遊艇表示，因產業營運特性，生產成本調漲遞延效應，疫後船展及船主相關活動回歸正常規模，且增加新船型推廣活動，導致Q1營業淨利較去年同期下滑14％；不過，全球遊艇市場消費行為已回歸疫情前模式，不同定位的遊艇面對的供需情況及消費者消費模式有顯著差異，越大呎型的高端奢侈品消費韌性越為強勁。

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展望未來，東哥遊艇表示，已啟動相關發展策略規劃，包含新廠房的建置，提供未來呎型擴增的內部產能供給，全新船款40P（40公尺系列遊艇）已有訂單斬獲，預計2年後交船，將為自製遊艇中最大呎型。考量投資、生產時間等效益評估，東哥亦規畫與歐洲遊艇製造商進行策略聯盟，透過合作夥伴代工生產OA遊艇，使產品朝向更大呎型、更多元設計的趨勢發展，滿足不同船主需求，更進一步擴大OA市占率。

除了發展核心業務外，東哥亦著眼遊艇維修服務及碼頭經營，期望未來透過併購進行垂直整合，從高奢精品遊艇，更進一步提供客戶廣泛且精緻服務，提升用船體驗，強化客戶黏著度，全面推升品牌形象及船主口碑，打造更全面、更具競爭力的營運模式。