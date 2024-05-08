報稅刷神卡「直接爽打9折」！高回饋攻略曝光　5大重點一次看

▲5月報稅季，到底要怎麼做，才能賺到高回饋？（圖／記者鄭遠龍攝）

記者楊絡懸／台北報導

5月報稅季，不少民眾在選擇支付工具繳稅時，都會研究用哪一款工具來得到最好的回饋，尤其各家銀行、支付業者也大方端出牛肉，紛紛祭出免手續費、現金回饋、分期零利率等各項優惠。

對此，Gogolook（走著瞧）旗下個人金融商品比較平台「袋鼠金融」整理一系列報稅回饋攻略，提供納稅人報稅指南5大重點：

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1、信用卡一次繳，最高10%回饋「相當於稅金直接打9折」

袋鼠金融指出，繳稅金額不高，又能賺高回饋，首選永豐現金回饋Green卡，這張卡的特色是免手續費，不論繳牌照稅、房屋稅、地價稅、燃料費、營業稅，都可享當月總繳費稅金額最高10%回饋，相當於稅金直接打9折。

▲袋鼠金融推薦9張繳稅高回饋神卡，最高享10%回饋。（圖／袋鼠金融提供）

● 台新銀行推出Richart數位帳戶「新戶」用GoGo或FlyGo信用卡繳稅，刷卡繳納綜所稅或房屋稅一次付清，並達1,000元，同樣享10%刷卡金回饋，回饋上限1,000元。

● 玉山銀行熊本熊卡或玉山Pi拍錢包卡，則針對新戶推出刷正卡稅款不限金額享0.5%現金回饋，上限1,000元。如果民眾趕緊在5月初申辦，就可以趕上月底繳費期限。

另針對稅額較高的民眾，袋鼠金融也聚焦在銀行推出的繳稅回饋無上限或高上限的信用卡。

● 永豐銀行對於理財會員或指定世界卡最高給到0.38%刷卡金，超高回饋上限25萬元；使用玉山銀行全卡別繳稅，稅款100萬元以上享0.3%現金回饋，上限10萬元，未滿100萬則是0.2%回饋無上限。

● 刷中信商旅鈦金卡、LINE Pay卡及簽帳金融卡、和泰聯名卡繳稅，不限稅額皆享0.1%回饋無上限。民眾可依自己的繳稅金額，多比較哪個回饋更多。

2、一次繳納巨額稅金壓力好大？分期付款要選哪張？

如果民眾想要分期月繳稅金，怎麼做比較好？袋鼠金融表示，可參考永豐銀行、國泰世華銀行、台新銀行、星展銀行的方案，都有推出最多可分12期0利率，不過要留意的是，部分銀行有指定卡別、刷卡金額或限財富管理客戶等相關規範。

▲袋鼠金融推薦5張分期繳稅神卡，輕鬆納稅無負擔。（圖／袋鼠金融提供）

● 永豐銀行理財會員或永富世界卡，可享最高12期0利率，使用DAWAY卡繳稅也有6期0利率，不過最低單筆刷卡額度需滿1,000元。

● 國泰世華銀行針對繳稅金額達100萬元以上的卡友，給到12期0利率，而單筆繳稅金額只要達3,000元以上，即可享6期0利率。

● 台新銀行卡友繳納綜所稅及房屋稅，單筆滿10萬元可分12期、滿2萬可分6期，都是0利率。

● 星展銀行卡友單筆繳綜所稅金額達10萬元、30萬元或50萬元以上，則可分別享有3期、6期及12期分期0利率。

3、直接用行動支付報稅，也可賺回饋金！

習慣使用行動支付的民眾也可以支援線上繳稅，不管是房屋稅、所得稅或牌照稅，都可以善用行動支付繳納。

袋鼠金融直接點名電子支付業者，像是一卡通iPASS MONEY、街口支付、全支付、icash Pay、台灣Pay、悠遊付，目前都有提供超值回饋，還能節省時間，直接手機報稅、行動支付一條龍。

▲手機報稅免出門，行動支付方便繳稅拿回饋。（圖／袋鼠金融提供）

● 一卡通iPASS MONEY與多家銀行合作，繳房屋稅、綜所稅可拿一卡通iPASS MONEY優惠券，符合資格者的玉山和台新卡友可多拿600元回饋。

● 習慣用街口支付的民眾，記得綁定台新街口聯名卡，於「週三」透過街口支付App繳納指定地區的地方稅，如房屋稅、地價稅都享2%回饋。

● 使用全支付搭配綁定玉山信用卡繳綜所稅，則可享1%全支付點數回饋，回饋上限高達600點。

● 台灣Pay也與許多銀行合作推出多元繳稅回饋，搭配土地銀行信用卡、華南銀行及台灣企銀綁卡繳稅，可分別享有100元現金、50元7-11抵用券、或100元現金回饋，並有抽獎資格，有機會抽韓國雙人旅遊券、日韓郵輪六日遊、Dyson吸塵器等。

● 悠遊付繳稅合作銀行富邦銀行、遠東商銀、玉山銀行也大方提供回饋。富邦新戶綁定存款帳戶連結悠遊付筆筆送10%悠遊付回饋金；遠銀Bankee數位存款帳戶新戶活動期間首次綁定悠遊付直扣繳房屋稅，可獲得300元悠遊付回饋金；綁定玉山信用卡繳房屋稅則不限金額享最高0.2%刷卡金回饋。



4、在超商繳稅，也可「刷信用卡」或「行動支付綁定信用卡」拿高回饋

今年不論使用電腦或手機申報個人綜合所得稅，只要稅額在3萬元以下，就能在四大超商繳費。袋鼠金融表示，想在超商繳稅順便拿高回饋，記得「使用信用卡」或透過「行動支付綁定信用卡」繳稅。

▲到超商刷信用卡或綁定行動支付繳稅，回饋點數還可折抵稅金。（圖／袋鼠金融提供）

● 7-ELEVEN便利商店繳稅，推薦使用第一銀行icash聯名卡，搭配icash 2.0自動加值，選擇直接在超商扣款可享5%回饋。新戶6月30日前透過袋鼠專屬連結申辦並核卡，最高加碼賺950元新戶禮，此外，OPEN POINT會員也可利用行動支付內回饋的點數來折抵稅金。

● 到全家便利商店繳稅，My FamiPay會員可以綁定玉山數位e卡，同時綁定全盈+Pay享最高3%刷卡現金回饋。

5、常見報稅3誤區：特別扣除額誤報、免稅額申報錯誤、扣繳憑單不符

國稅局統整的5大所得稅申報常見的錯誤中，扣除額列報、免稅額就名列其中；另外也有不少人對扣繳憑單不熟悉，袋鼠金融提醒民眾，在申報時務必注意這3大常見誤區，避免遭到罰鍰或補稅處罰。

▲袋鼠金融分享常見報稅3誤區，包含特別扣除額誤報、免稅額申報錯誤、扣繳憑單不符。（圖／袋鼠金融提供）

在扣除額方面，財政部目前公布的特別扣除額7大項目，包含薪資所得、身心障礙、長期照顧、財產交易損失、儲蓄投資、幼兒學前、教育學費，民眾可視自身情況，對照適用的扣除額來減免申報金額。

不過，民眾的錯誤樣態相當多，包含誤報光明燈、安太歲或支付塔位費用列為捐贈扣除額內，或將非必要醫療行為的費用如醫美、坐月子支出列進醫藥及生育費扣除額內，也有民眾將已經受有保險理賠部分的醫療費用，誤算進醫藥及生育費扣除額。

在免稅額方面，每人免稅額為9.2萬元，年滿70歲的納稅義務人本人、配偶及受扶養「直系尊親屬」免稅額則為13.8萬元；如申報扶養年滿70歲的兄弟姊妹或同居一家有實際扶養事實的其他親屬，免稅額仍為9.2萬元。常有民眾在列報親屬免稅額時，可能會發生未同居或無實際扶養事實、列報已成年未在學子女等情況。

因此，袋鼠金融提醒，確實核對扣繳憑單非常重要，萬一沒有核對正確、沒有於期限內補繳應扣未扣或短扣的稅款，或未按實補報扣繳憑單時，國稅局則會按應扣未扣或短扣的稅額處3倍以下罰鍰。