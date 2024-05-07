裕民首季獲利倍增、EPS1.17元　今年相當看好

▲裕民航運今年業績大好，圖為該公司董事長徐旭東今年首次出席海運界春節團拜並應邀致詞。（圖／記者張佩芬攝）

記者張佩芬／台北報導

裕民航運(2606)今年第1季合併營收為新台幣 38億4,525萬元，年增34.6%，季減3.1%，主要因為BDI(波羅的海乾散貨指數)大漲，較去年同期增加80%。營業毛利率為27.37%，歸屬於母公司之稅後純益9億8,817萬元，年增99.9%，季增12%，EPS為新台幣1.17元。公司發言人張宗良副總經理表示，今年確實相當看好。

裕民說明，今年第一季受到氣候異常、南美降雨緩和影響，巴西的鐵礦砂出口較去年同期成長12%，激勵了海岬型船舶運價上揚，第一季平均運價US$24,286較去年同期增加166%，創2010年以來高峰。

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另外隨著經濟復甦、電動車銷量增加和人工智慧發展，中國電力需求持續上升，帶動中國大陸第一季煤炭進口量較去年成長13.8%。除此之外，國際間地緣政治局勢持續緊張，影響航運供應鏈，原慣例為航運市場淡季的第一季表現亮眼。隨著時序進入第二季南美穀物運輸旺季，中小型船的運價可望展開另一波漲勢。

根據Clarksons研究機構預估，2024年乾散貨貿易延噸海浬成長率2.6%。世界鋼鐵協會預測，全球鋼鐵需求成長持續加速，2024全球成長率達到1.7%，達1,793百萬噸。印度基礎設施投資的持續?勁增長，使印度成為鋼鐵需求增長的最強勁動力，2024年印度的鋼鐵需求將繼續保持8%的增長。

根據國際貨幣基金組織(IMF)，今年中國經濟有望增長4.6%，將成為帶動亞太地區成長的關鍵因素。中國公布2024年第1季GDP數據為增長5.3%，超乎市場預期，這些強勁的市場需求為未來航運市場帶來利多消息。

Clarksons報告估計2024年散裝船舶總運力成長2.9%。目前新船訂單占現有船比率為歷史低檔，僅8.8%，加上今年可接新船訂單的主流船廠數量較去年減少75%，船廠塢期被貨櫃船訂單塞滿，新船從下訂單到交船時間平均需要等待3.5年，船舶運力低位數增長將有助於推升未來散裝船舶運價。

裕民今年將交付4艘新船投入營運，在強勁有力的航運市場中，將成為挹注公司營收的生力軍。裕民目前營運中船隊計有68艘，船隊總噸位中有94%屬環保船，比率遠高於市場平均值37%，散裝船隊平均船齡僅有6.4年，為市場平均船齡12.2年的一半。

同時，裕民船隊中有91%船舶符合營運碳強度(CII)指標，不需要減速航行，整體船隊的營運競爭力得到了提升，在航運市場樂觀的情況下，可望為今年的獲利提供動能。裕民也規劃船隊長期成長策略方向，設定船隊艘數大於100艘，船隊總載重噸突破1,000萬噸之雙成長目標。