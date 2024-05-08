會和前同事聯絡嗎？　過來人點出2關鍵：很難

▲會和前同事聯繫嗎？（示意圖／ETtoday資料照）

記者曾筠淇／綜合報導

雖常聽見「上班好同事，下班不認識」的說法，但有些人其實還是能和同事聊得來，甚至成為朋友。近日就有網友好奇拋問，要是同事離職了，之後還會和對方聯繫嗎？貼文曝光後，就有網友點出關鍵。

這名網友在PTT的WomenTalk板上，以「跟離職的同事還有聯絡嗎」為標題發文，提到他們公司前陣子走了一批同事，其實過去上班時，他和這些同事算處得不錯，不過當這些人離職後，雙方就不太會聯絡了，同事是否真的不容易變成朋友？

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貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「我們有個離職的群組，有時候會聊個一兩句」、「剛開始還會，但一段時間除非特別約，不然真的是漸行漸遠」、「看你們到底多好吧」、「會聯絡的很少，久久聊個兩句吧」、「上班時間的相處不是重點，重點是下班後的時間，會一起吃飯跟出去玩，才會變成朋友」、「我覺得不該再聯絡了，日後各走各的不會再見」。

其中也有網友認為，能否成為朋友的關鍵在於是否有共同話題，以及有沒有人願意主動，「生活圈和話題都大相逕庭了」、「共同話題真的很重要」、「沒共同興趣真的很難」、「有共同興趣或是價值觀的就會」、「看你們那群有沒有一個人是會主動約」、「有沒有主動聯繫的問題吧」。