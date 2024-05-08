AI伺服器逐月成長！緯創4月營收年增16.9%「寫歷年同期新高」

▲代工大廠緯創公布4月業績狀況。（圖／翻攝自緯創官網）
記者楊絡懸／台北報導
代工大廠緯創（3231）8日公告4月營收726.43億元，月減19.1%，年成長16.9%，寫歷年同期新高；累計今年前4個月營收達3,108.7億元，年成長13.4%，主要是因為AI伺服器出貨逐月成長，營收比重也陸續增加。
觀察產品出貨方面，緯創整體筆電出貨160萬台，月減15.8%，年增14.3%；桌機出貨70萬台，月減22.2%，與去年同期持平；顯示器出貨80萬台，月減5.9%，與去年同期持平。之所以出貨量見月減，是因為季底拉貨效應而墊高3月基期。
緯創表示，整體消費電子需求增溫，預估今年第二季包括筆電、桌機、顯示器的出貨量都會呈現季成長，目前看來桌機可季增雙位數百分比；另外，AI伺服器動能強將看到逐月成長，通用伺服器呈現季成長也優於第一季。
另一方面，緯創旗下AI伺服器大廠緯穎（6669）也公告4月營收219.63億元，月減17.2%，年增20.8%，寫歷年同期新高；累計今年前4個月營收為915.9億元，年減0.88%。
就整體觀察，AI運算是目前市場正熱的趨勢，目前AI伺服器產品出貨量最為明顯，不過通用型伺服器也開始搭載AI運算晶片，未來這兩款伺服器將有機會看到成長主力。
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