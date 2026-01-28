SpaceX掛牌挑戰最大IPO　來台固樁引爆低軌衛星熱

ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

長期堅持「人類登陸火星前不上市」的馬斯克首度鬆口，SpaceX有望七月底前完成IPO，挑戰全球最大IPO紀錄！近期SpaceX悄悄來台固樁，拜訪華通、昇達科等大廠，當科技巨頭紛紛將算力戰場延伸至太空，台廠供應鏈的受惠程度可望更深。

文／周佳蓉

去年底，一則震動全球資本市場的消息傳開：長期視華爾街為「短期利益追求者」的伊隆·馬斯克，一直不願意將SpaceX走向資本市場，公司高層在致股東的信件中首度證實，SpaceX正準備啟動ＩＰＯ。更具體的時程要在七月底前完成掛牌。

馬斯克曾無數次強調，在人類成功登陸火星之前，SpaceX絕不上市，以免受到市場對公司財報的嚴格審視，干擾了長遠的發展節奏。究竟是什麼讓這位堅持「私有化」的意念徹底改變？答案是—太空ＡＩ資料中心。

在私募市場中SpaceX已是神話般的存在，透過一輪又一輪的內部認購與私募融資，以去年十二月的內部股票發行價格四二一美元，公司隱含估值已達八千億美元，超越了無數老牌科技巨頭。而ＩＰＯ的擬募資規模三百億美元，也將挑戰沙烏地阿美的二九○億美元ＩＰＯ紀錄。據悉，SpaceX已會晤華爾街頂尖投行，初步選定美國銀行、高盛、摩根大通以及摩根士丹利四家銀行擔任主承銷商。

洞悉馬斯克的太空野心

要理解馬斯克的太空野心，也得看清楚為何他亟需將資料中心戰場延伸到太空，因為地球上的資料中心建置正面臨著電力供應不及的困境。IEA與Digitimes的數據均指出，全球資料中心用電量從二四年的四一六TWh，預計到二○三○年將成長至九四六TWh，若發展更為激進，甚至將飆升至一二六四TWh，相當於二～三倍的爆發性成長。

更明顯的是單一資料中心的電力需求驟升。輝達ＧＰＵ功耗將從H100的五○○Ｗ預估未來增至兩千Ｗ以上；Blackwell架構的ＡＩ伺服器從十kW增至二○kW之上。一座配備NVL72系統的ＡＩ工廠，未來單一機櫃功耗可達兩五○kW～一MW，Bloom Energy預估未來興建的ＡＩ園區來到GW等級，相當於一座城市的用電量。

因電網壅塞與供電限制而無法滿足傳統資料中心的新建需求，不斷在美國鳳凰城、日本東京、英國倫敦各城市上演，調查顯示，雲端業者與共置開發商對電力交付的期望普遍比公用事業的實際計畫提前約一．五至二年。即便Meta、OpenAI、甲骨文等科技巨頭試圖透過相互持股打造商業上的永動機，難以突破的挑戰仍在：土地有限、散熱耗水、電網過載。正如輝達在永續報告中坦承：「能源是限制因子」。

這些困難激勵著科技業者尋找突破性解決方案，馬斯克的答案是：離開地球，到太空中另闢一條道路。瞄準太陽能板能二十四小時接收未經大氣層過濾的陽光；而外太空接近絕對零度的真空環境，則是天然且免費的散熱場；加上模組化技術可以快速部署和無限擴展，不受土地的物理限制，美國新創Starcloud已率先將構想化為現實，去年透過SpaceX發射Starcloud-1衛星，在軌道上運行H100 GPU的Gemma開源模型，Starcloud預估即使計入發射費用，太空能源成本也將比地面低十倍。但輻射、維修、太空碎片威脅，以及資料治理和監管問題，仍是待跨越的障礙。

歐盟、中國加入賽道

除了SpaceX一馬當先，亞馬遜貝佐斯一月宣布旗下的Blue Origin將打造TeraWave全新的衛星網路服務，發射逾五四○○顆衛星，首批衛星預計二七年底升空，這將是亞馬遜「Amazon Leo」計畫之外的第二個衛星星座，鎖定政府與企業客戶，並將在混合軌道上發射衛星。

Google則推出了追日計畫，目前正與Planet Labs展開合作，結合太陽能衛星、自研晶片ＴＰＵ、自由空間光通訊（ＦＳＯ）技術等，目標在二七年前建立太空ＡＩ資料中心。（全文未完）

全文及圖表請見《先探投資週刊2389期精彩當期內文轉載》

圖／先探投資週刊 提供

【麻布袋漂上岸】漁民一打開嚇傻：竟是43公斤大麻！ 市價破2千萬

聯電法說會前股價峰迴路轉　法人曝1關鍵證明「換手量」接力秀

聯電（2330）將於今（28）日傍晚召開法人說明會，而今日早盤股價反映ADR大漲 10.15%，股價一度上攻79.7元，創下2000年9月以來新高，惟ADR套利賣壓出籠，中場過後則翻黑，下跌0.39%，以75.9元作收，終場成交量52.5萬張，成交金額達405億元，均居上市第二大個股，分析師解讀，聯電近期放量上攻仍屬籌碼良性換手。

2026-01-28 16:13
進口快遞貨物3/1全面實施「預先委任」制　承攬業憂空運通關癱瘓

關務署配合簡易申報進口快遞貨物管理，規劃自今年3月1日起，全面實施「預先委任」制度，要求進口人須於報關前完成委任程序，否則海關得依規定不受理報關(收單檢核機制)。台北市航空貨運承攬公會指出，每日上百萬件快遞貨預先委任不是不能做，而是不能在法律、系統與配套都沒準備好的情況下，直接讓整個空運通關體系冒癱瘓風險實施。

2026-01-28 17:11
台積電最後一筆灌5738張買單　104億助飆1820元天價

權值股大翻揚，台積電（2330）今（28）日開高走高，正常盤最後一筆灌入5738張買單，換算最後一單交易金額高達104.43億元，一舉推升台積電股價收在1820元史上最高價，讓台積電整體市值飆47.19兆元新高。

2026-01-28 15:19
矽光子股價炒翻天！聯亞收900元漲停價　2025年每股賺4.66元

受惠矽光子與 CPO（共同封裝光學）題材，光通訊磊晶廠聯亞光電（3081）今（28日）股價開高走高，終場以漲停價900元作收，股價刷高，公司在盤後公布去年（2025年）財報每股稅後純益（EPS）4.66元，預計配發4元股利，含現金3元及1元股票。

2026-01-28 15:10
台積電授權世界先進氮化鎵製程技術　強化高效率電能轉換技術布局

世界先進（5347）今日宣布已與台積電（2330）簽署高壓(650V)與低壓(80V)氮化鎵(GaN)製程技術的授權協議。此授權協議將協助世界先進加速開發並拓展新一代氮化鎵電源元件，應用於資料中心、車用電子、工業控制與能源管理等高效率電能轉換領域。

2026-01-28 14:59
ASML宣布裁員1700人！集中在荷蘭和美國　多數是領導層

全球廠商艾司摩爾（ASML）發佈財報超亮眼，訂單量較預期翻倍，不過這一家歐洲市值最大的公司在財報發布後卻宣布將裁員1700人，佔總人數的3.8%，主要集中在荷蘭和美國，而且大多是領導層。

2026-01-28 17:18
正德新加坡公司　訂造8艘多用途重吊船均已取得高毛利長約

正德海運(2641)今(28)日發布重大訊息，說明新加坡公司在去年第三季與今年一月通過之船隊擴充計畫，共決議投資建造8艘1.74-1.75萬噸多用途重吊船，並已洽妥租家，租期5年以上，毛利率40~45％。

2026-01-28 14:35
威剛領軍記憶體族群出關！　法人點名四大動能AI超級循環正式啟動

記憶體族群過去三季上演一場驚心動魄的重生劇碼，從國際大廠減產保價、報價觸底反彈，再到 AI 浪潮帶動 HBM（高頻寬記憶體）供不應求，激勵威剛、十銓、南亞科、華邦電相關概念股狂飆列入「處置股」，隨著分盤交易限制解除，法人點名四大關鍵動能成為股價核心燃料。

2026-01-28 12:16
財政部前次長戴立寧逝世　「曾頂撞蔣經國、央行總裁」

財政部前次長戴立寧逝世，享壽88歲，金融圈老戰友們皆感惋惜。與戴立寧相識超過46年的前台企銀董事長朱潤逢指出，戴立寧是個堅持理想改革、極有風骨又善待下屬的好長官。另有金融圈資深主管追憶，戴立寧過去曾為了十信案頂撞時任總統蔣經國而被拔官，也曾為了爭取外資買台股槓上當時的央行總裁。

2026-01-28 12:40
SK海力士穩坐輝達高階記憶體最大供應商　外媒曝搶下7成供貨量　

南韓半導體大廠SK海力士在新一代高頻寬記憶體（HBM4）市場再度取得領先。據韓媒韓聯社報導引述南韓半導體業界最新消息指出，SK海力士已拿下英偉達今年第六代HBM4供貨量逾三分之二的訂單，市佔比接近七成，市場看好其在HBM4世代持續穩居龍頭地位。

2026-01-28 12:21

