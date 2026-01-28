進口快遞貨物3/1全面實施「預先委任」制　承攬業憂空運通關癱瘓

▲立法委員羅智強進進口快遞貨全面實施「預先委任」制提出質疑。（圖／羅智強辦公室提供）

記者張佩芬／台北報導

關務署配合簡易申報進口快遞貨物管理，規劃自今年3月1日起，全面實施「預先委任」制度，要求進口人須於報關前完成委任程序，否則海關得依規定不受理報關(收單檢核機制)。台北市航空貨運承攬公會指出，每日上百萬件快遞貨預先委任不是不能做，而是不能在法律、系統與配套都沒準備好的情況下，直接讓整個空運通關體系冒癱瘓風險實施。

航空貨運承攬公會理事長羅文祥指出，目前關務署的規劃是用簡訊通知收貨人貨到，收貨人需要按確認才速完成報關，但是貨運航班多數是半夜抵達，估計很多人不會立即按確認，將會造成大批快遞貨因為未完成確認而堆積在機場，癱瘓機場通關系統，應該是貨物在境外就由報關行完成通關手續取得准證。今日上午立法委員羅智強針對該案邀請相關官員與工會代表座談，並要求召開公聽會，對於通關新措施要全民買單他認為並不合理。每件快遞預計收費新台幣6元，但是業者要承擔的人力費用估計約30元。

[廣告]請繼續往下閱讀...

羅智強今日執行的會議紀錄指出，為配合政策推動，財政部已預告修正《報關業設置管理辦法》及《空運快遞貨物通關辦法》，調整報關委任方式與相關法律效果。請財政部關務署於今年2月底前擇期辦理修法說明會議，並邀集相關公會、業者出席以為完整溝通。

因《報關業設置管理辦法》第12條原預計於115年3月1日新制全面實施，公會業者方仍提出諸多建議，請財政部關務署評估是否有延後實施之可能性。

另EZway確認費用及其他串接等費用，請財政部關務署協助重新檢討，以減少消費者負擔。公聽會日期預計排在2月5日至9日間。