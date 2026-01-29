台股頻刷天量！證券股嗨翻　元大金創高、中信金攀28年高峰

▲台股頻創天量，元大金股價刷新高。（圖／ETtoday資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

台股今（2026）年1月呈現價量齊揚格局，今（29）日上市成交量有機會挑戰1月21日8952億天量，這也帶動以元大金（2885）漲勢，股價一路震盪走高，來到43.35元新高價位，漲幅1.76%，中信金（2891）漲幅達2.3%，來到52.4元，創下1997年7月以來新高，另也帶動證券類股獲利想像空間，宏遠證（6015）一度攻漲停，群益證（6005）、大展證（6020）、統一證（2855）同步走高。

元大金去（2025）年稅後淨利為365.21億元，年增約2%，創歷史新高，每股稅後盈餘（EPS）2.74元，台股去年12月日均量達6181億元，帶動證券經紀手收，元大證去年12月單月稅後淨利為27.51億元，而今年元月單日平均成交量動輒7000～8000億元，對於元大證經紀手收表現有很大助益，加上往年配息都達六成以上，有股息殖利率撐腰，今日股價墊高到43.35元新高價位。

中信金去年合併稅後淨利806.1億元，年增12%，再創歷史新高，EPS為4.08元，市場推估中信金今年現金股利推估約2.5～2.7元，以2.5元與今日51.2 元平盤推算，殖利率4.8%左右。

統計到昨（28）日為止，今年以來19個交易日中，有9日成交金額突破8000億元，而統一證、群益證兩家券商今日股價同步大漲，均躍過30元大關，群益證衝高到32元，創下1998年7月以來新高，統一證一度來到31.9元新高價位。

