ASML宣布裁員1700人！集中在荷蘭和美國　多數是領導層

▲ASML。（圖／資料照）

記者陳瑩欣／綜合報導

全球廠商艾司摩爾（ASML）發佈財報超亮眼，訂單量較預期翻倍，不過這一家歐洲市值最大的公司在財報發布後卻宣布將裁員1700人，佔總人數的3.8%，主要集中在荷蘭和美國，而且大多是領導層。

根據《路透》、《彭博》報導，此次ASML公布預訂量是業界最受關注的指標，為132億歐元，上一季為54億歐元，據研究機構Visible Alpha稱，分析師先前的預期為63.2億歐元。

ASML執行長Christophe Fouquet在一份聲明中表示，「在過去的幾個月裡，我們的許多客戶對中期市場情勢的評估明顯更加積極，這主要是基於對人工智慧相關需求可持續性的更強勁的預期。」因人工智慧晶片（AI）需求激增，訂單超乎預期。

同時Fouquet 在聲明中表示，該公司計劃裁員約1700人，主要集中在技術和IT部門，而就在同一天，這家荷蘭半導體設備製造商公佈了連續第13年的銷售成長。

ASML財務長Roger Dassen在記者會上表示，由於公司組織架構過於繁複，導致員工在流程協調上耗費過多時間，因此希望精簡公司架構。Dassen進一步表示，此次裁員是該公司在2010年代和2020年代持續擴張之後，絕對數量上最大的一次。

