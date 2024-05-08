「爆款鞋王」來億Q1每股賺3.36元　估6月掛牌上市

▲來億集團董事長鐘德禮。（圖／記者廖婕妤攝）

記者廖婕妤／台北報導

製鞋大廠來億-KY（6890）今年Q1每股獲利3.36元，已達去年全年的53.67％，淡季不淡，毛利率、營益率及淨利率皆較去年大幅成長，全年樂觀看待；另來億2月通過證交所審查，預計6月中旬掛牌上市，為國內製鞋類股再添生力軍。

來億去年合併營收為280.16億元，EPS為6.26元，董事會擬通過配息5元；今年Q1合併營收為77.7億元，年增40.7％，本期淨利為8.01億元，年增1218％，EPS為3.36元；累計今年前4月合併營收為107.65億元，年增34.44％。

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來億主要客戶為ADIDAS、HOKA、CONVERSE及UNIQLO，為其代工休閒鞋、籃球鞋、網球鞋、慢跑鞋、潮流鞋及防水鞋等產品，來億也是GORE-TEX認證工廠，自加硫鞋起家，擴增冷貼鞋及防水鞋生產技術，帶動產能及營收規模與日俱增。

來億表示，ADIDAS的SAMBA鞋款熱賣榮獲2023年度之年度風雲鞋，加上韓國超人氣女團BLACKPINK代言加持，今年熱潮持續發酵；HOKA榮獲2023年度之年度風雲品牌，從路跑跨足越野跑、健行、戶外等，產品廣度大為增加，從運動品牌擴增為生活必需品，美國總統拜登也總愛穿著HOKA鞋款亮相。

來億指出，目前以ADIDAS及HOKA兩大客戶需求最為強勁，HOKA今年營收占比有機會到26％、1100萬雙；ADIDAS營收占比有機會成長5-10％；CONVERSE預估持平；至於新客戶UNIQLO去年才剛接，研發的第一批鞋子今年才上架，目前台灣只有旗艦店有販售，不過聽說在日本反應很好，應該會陸續推出去，後續會再開發6個鞋款。

此外，來億主要生產基地分布在海外市場，包括越南5個廠、緬甸1廠、印尼3廠，目前生產基地總年產量約6000萬雙；另印尼新廠也已新建完成，預計5月投產，投產後年產量會增加500萬雙，穩定後會增加到2000萬雙，另還有一個廠也會增加2000萬雙，預計5年後總體年產量可增加4000萬雙。