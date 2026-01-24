中油僱用人員今起甄試！錄取率約10%　2／6日放榜

▲台灣中油公司舉行僱用人員甄試，照片中為手提沙包跑走測驗。（圖／台灣中油提供）

記者陳瑩欣／台北報導

台灣中油公司114年僱用人員甄試第二試，今（24）日起一連兩天，分別於臺北、高雄兩考區舉行，此次甄試共計7615人報考，進入第二試人數共有1727人，預計錄取768人，錄取率約10%，錄取名單將於2月6日下午2時公告於甄試網站。

此次甄試招考對象為高中（職）以上學校畢業者，共計招考20類別人員，第二試為複評測試、口試及現場測試，以評估應考人是否具備實際工作所需之專業能力與體能條件，確保未來進用人員能符合現場作業及公司營運需求。為提升甄試公平性並防杜舞弊，應考人須攜帶雙證件，並同步進行人臉辨識及複評測試，測試結果如與第一試（筆試）成績差距過大者，將作為第二試合格與否的重要參據。

[廣告]請繼續往下閱讀...

經第二試合格者，依各該類別地區之錄取名額，按甄試總成績高低順序錄取，並依志願分發至服務單位訓練；錄取人員訓練期為6個月，訓練期間薪資約新臺幣3.7萬元，惟其中「電氣類」、「電機類」、「安環類」、「公用事業輸氣類」、「航海類」及「探採鑽井類2」等 6 類別，具專業技術證照（明）並實際從事專業技術相關工作者，得予以加晉薪級，約新臺幣4萬元。訓練期滿成績合格予以正式僱用後的支薪及升等調派，均依台灣中油公司相關規定辦理。



