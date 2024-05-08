台北福華40週年慶出「花」招　攜中華航空推豪華大禮包三重送

▲7月底前持華航4月至7月期間登機證入住，享升等尊爵套房（圖/台北福華大飯店）

記者張佩芬／台北報導

瞄準夏季旅遊熱潮！台北福華大飯店即日起至5月31日期間推出線上旅展，率先開賣單店住宿券3,950元、多達六款中西美食餐券990元起；同時宣布攜手中華航空共推「豪華大禮包」三重送。

7月底前持華航登機證入住台北福華，皆可享免費升等至尊爵套房機會(價值17,000元)；線上旅展購買台北福華住宿券、可抽華航美國西雅圖商務艙機票一張；另在「2024台北國際觀光博覽會」旅展現場，持福華聯名卡至華航攤位購機票(編號B522)享點數三倍贈送，強強聯手一次搶攻國內外旅遊市場！

[廣告]請繼續往下閱讀...

四十年來首度跨界合作的台北福華大飯店和中華航空，聯合祭出空前獨家優惠，大手筆打造住宿與飛航驚喜升級的豪華旅遊體驗。不限國籍旅客凡持華航登機證住宿台北福華，即有機會免費升等至尊爵套房，入住配備多款精品傢具的古典花梨木風味房型，享受The Rosewood Club尊爵專屬禮遇（包括免費享用Rosewood Lounge茶點、使用會議室與洗燙衣等服務）。

▲左上圖TTE線上旅展期間，買台北福華住宿券抽西雅圖商務艙；右上圖華航推出獨創的Sky Lounge高空休憩區，下圖台北福華飯店位於交通便捷的大安區精華地段。（圖／華航、台北福華提供）

同時，購買台北福華住宿券，就可參加華航將於7月14日全新開航的西雅圖來回豪華商務艙機票抽獎，搶先搭乘最新款A350-900客機，在創新元素打造的高雅機艙內，享受可180度全躺平的獨立私人空間以及華航獨創的高空Sky Lounge禮遇（包括品嚐豐盛的美酒佳釀、台灣高山茶食及誠品書局精選書籍等）。

此外，擁有台港浙和西式美食四大人氣餐廳的台北福華，也一次開賣六款超值餐券，包括主打小家庭市場的「中式餐廳合菜餐券」每張3,499元，買五贈一優每張惠價2,915元，鎖定團體聚餐客群的「中式十人桌菜餐券」每張15,888元，買十贈一每張優惠價14,443元，以上兩券皆可通用珍珠坊、蓬萊?與江南春三大老字號中菜餐廳。

另還有目前正推出以美國德州與墨西哥風味料理為主題的彩虹座自助餐，共有「彩虹座通用自助餐券」每張1,450元、「彩虹座午/晚餐套票」每套五張共7,000元和「彩虹座下午茶套票」每套五張共4,500元三種方案選擇，以及「珍珠坊港點粵菜任你選餐券」1,150元，即可享用數十道道地港式美食吃到飽！

台北福華線上旅展自即日起至5月31日開賣，於台北福華官網及台北福華外賣櫃(僅售餐券)販售，線上電子餐券即買即用；另此次專案之中華航空登機證升等優惠方案，每日適用的尊爵套房房間數有限、贈完為止，將視當日房況為準，活動詳情請見官網（https://reurl.cc/jWq55m）或撥打洽詢專線（02-23267517）