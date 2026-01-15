00929改版績效超車00878、0056！押寶「環保黑馬」　奪高股息ETF績效王

▲00929這次轉型已從單純的「領息」進化為「領息＋獵取飆股」。（圖／資料照）



財經中心／綜合報導

營建土方管理新制於元旦正式上路，引爆龐大廢棄物處理商機，帶動環保龍頭可寧衛股價強勢噴發，成為市場焦點。月配高股息ETF復華台灣科技優息（00929）最新換股名單中納入可寧衛，讓54萬名股民直接搭上這波「綠金」飆速列車。專家指出，00929指數改版後策略更靈活，不僅鎖定AI權值股，更跨足綠能環保產業，已從單純領息進化為攻守兼備的高股息ETF。

00929去年11月進行指數規則改版，除了將換股頻率改為一年兩次（6月、12月）以提升操作靈活度，成分股更從40檔擴增至50檔；同時，為了增強投資組合的防禦力與成長動能，選股範圍也不再死守傳統電子類股，進一步延伸至綠能環保、生技醫療及數位雲端三大新興產業，擴大投資布局視野。

指數優化並完成換股後，00929隨即展現爆發力，調整持股後淨值增幅達7.68%，一舉超越高股息ETF人氣王00878與0056，勇奪近期績效王座，顯示改版策略奏效。推升這波績效的首要功臣，歸功於新制換股名單中的超級黑馬—廢棄物處理龍頭可寧衛。

受惠全台陷入「土方之亂」，廢棄物處理龍頭可寧衛成為政策紅利下的頭號贏家，近期股價攻勢凌厲，連日強漲吸引大量買盤追價，甚至出現一票難求盛況。00929去年12月換股時，即運用新規則從綠能產業中精準捕捉這檔飆股，讓投資人不必在盤中辛苦排隊買個股，就能透過ETF直接搭上這波「綠金」特快車。

推升00929績效的另一大功臣，則是首度將台積電、聯發科、大立光等重量級權值股納入版圖。理財專家認為，過去高股息ETF常被詬病在多頭市場漲不動，但隨著指數規則優化，00929正式補齊了AI核心供應鏈的最強拼圖，有效強化了資本利得空間。

從先進製程的台積電、邊緣AI的聯發科，到獲利穩健的綠能龍頭可寧衛，現在的00929已蛻變成「攻守兼備」的重裝軍團。在除權息旺季，透過高息股挹注配息水庫水位；在除權息淡季，則靠著具有高度競爭力及成長潛力的科技股，追求資本利得空間。

存股達人表示，00929這次轉型已從單純的「領息」進化為「領息＋獵取飆股」，且透過擴增成分股分散風險，並納入受惠政策轉型的隱形冠軍（例如環保產業），有助於提升整體的填息能力。對於追求穩定現金流、又不想錯過熱門題材漲幅的投資人來說，不妨可將升級後的00929納入台股核心資產配置。