廣達尾牙席開1300桌、總獎金近7千萬　林百里：未來3年迎爆發期

▲廣達董事長林百里。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／台北報導

廣達（2382）今（15）日在南港展覽館1館舉辦旺年會，席開1300桌，創歷年新高，總獎金近新台幣7000萬元，最大獎為現金30萬元，並邀請戴愛玲、宇宙人、蕭敬騰等藝人演出，董事長林百里致詞時指出，隨著AI超級電腦基礎建設於去年完成，AI已正式進入效能發揮、應用加速落地的關鍵階段，未來2至3年不僅將維持高成長，更可能迎來全面「爆發期」。他強調，去年是「把超級電腦做起來」的一年，今年則是「好好用」的一年，接下來將是AI模型與算力結合、應用全面擴散的重要時點。

林百里表示，AI伺服器已不再只是單一產品升級，而是牽動研發技術、產線設計與製造流程的全面轉型。隨著AI運算功耗與密度大幅提升，伺服器架構必須從傳統氣冷全面升級為水冷AI超級電腦，對工程與製造團隊都是前所未有的挑戰。他直言，從研發到量產，每一個環節都「困難重重」，但在團隊通力合作下，廣達已成功完成世代轉換，並逐一滿足客戶需求，順利交付產品。

林百里回顧，過去一年全球局勢動盪，關稅戰使供應鏈布局頻繁調整，生產據點需在美國、墨西哥與泰國之間保持高度彈性，不過他指出，真正艱鉅的考驗仍來自AI應用快速崛起所帶來的結構性變革。隨著轉型成果逐步顯現，廣達去年營運表現創下高峰，他認為這並非偶然，而是AI超級電腦與高階伺服器布局到位後的具體成果。

廣達執行副總經理暨雲達總經理楊麒令則指出，隨著AI買家持續擴大、採購量同步增加，廣達已明確看到客戶訂單需求上修，2026年AI伺服器維持「三位數成長」的可能性不低。因應訂單成長動能，未來資本支出也有機會同步上調。

楊麒令表示，台積電法說會釋出大幅上修資本支出的訊息，顯示整體AI需求仍持續往上推升，而廣達端也感受到相同趨勢。就訂單能見度而言，他認為至少看到2027年沒有問題，未來可透過AI產品roadmap，以及後續GTC大會揭露內容，逐步拼湊出更清楚的產業輪廓，包括Vera Rubin等新平台將陸續登場。

針對市場關心AI是否出現泡沫，楊麒令直言「絕對沒有」，主因在於資料中心建置仍在持續推進，北美地區不僅擴充產能，甚至出現缺電問題，顯示AI並非單一循環投資，而是長期結構性趨勢。

在資本支出方面，楊麒令指出，廣達2025年資本支出約200億元，若AI伺服器維持三位數成長，2026年資本支出勢必持續往前衝，投資重心仍以美國為主，並同步布局泰國與墨西哥。至於記憶體供應，他表示，GPU伺服器以HBM為主，價格與供貨相對確定，影響有限，通用型伺服器雖可能受到部分影響，但目前伺服器需求仍可優先滿足，尚未出現明顯衝擊。