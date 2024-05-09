快訊／月月配00944、00946雙破發！　2檔爆量摜壓多空開戰

▲野村趨勢動能高息（00944）及群益科技高息成長（00946）兩檔高股息ETF於9日正式掛牌上市，受投資人關注。（圖／記者湯興漢攝）

記者楊絡懸／台北報導

「月月配高股息ETF」野村趨勢動能高息（00944）與群益科技高息成長（00946）9日掛牌上市，早盤二檔開平高，投資人暫免於破發危機，豈料大盤在早上10點15分左右再度翻黑，拖垮投資人信心，00944和00946約在早上10點30分前後陸續破發。

00944盤中最高觸及15.03元、原先閃過破發，不過受到第3大成分股「至上電子」（8112）開盤摜至跌停拖累，使00944淨值受挫、現股於上午10點25分左右破發至14.99元，最低一度來到14.92元，成交量逾3萬張。

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▲野村臺灣趨勢動能高股息ETF（00944）成分股。（圖／記者楊絡懸製表）

00946因重押鴻海（2317），早盤隨著鴻海走高，一度觸及10.06元早盤高點，但鴻海漲勢收斂，加上00944率先破發，影響投資人信心，於早上10點35分同步破發，摜至9.99元，最低9.96元，開盤1.5個小時成交量超過16萬張。

▲群益台灣科技高息成長ETF（00946）成分股。（圖／記者楊絡懸製表）