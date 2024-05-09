陽明4月營收略遜於3月　5月將超越3月、6月估大翻升

▲陽明海運5、6月營收估將明顯提升。（圖／陽明提供）

記者張佩芬／台北報導

陽明海運(2609)4月單月營收為新台幣149.44億元，較3月營收減少6.03億元，減幅為3.88%，較去年同期營收增加新台幣39億元，增幅為35.32%。法人指出。歐美線運價4月下旬開始大幅題升，5月中還要漲一波，陽明5月營收估可超越3月，6月有望大翻升。

陽明2024年全年累計至今營收為台幣587.46億元，較去年同期營收新台幣479.97億元，增加新台幣107.49億元，增幅為22.4%。

[廣告]請繼續往下閱讀...

公司說明，4月受年後市場需求影響使平均運費下跌，使營收較上月減少。根據法國海運諮詢機構Alphaliner最新航運市場供需成長預測，2024年供給成長為9.7%，需求成長為3.0%；2025年供給成長為5.3%，需求成長為2.5%。

依據SCFI(上海航運交易所綜合指數)，截至2024年4月26日之當週指數數據為1,941，較上月上漲12%。西北歐線運價為每箱(20呎櫃)2,300美元，較上月上漲15%；地中海線運價為每箱3,235美元，較上月上漲8%；美西線運價為每大箱(40呎櫃)3,602美元，較上月上漲6%；美東線為每大箱4,661美元，較上月上漲5%。

4月主要國家製造業PMI指數呈現復甦不均現象，中國及東協製造業持續復甦，美、歐製造業則受到新訂單需求不振影響走疲。經濟合作暨發展組織(OECD)的最新報告《全球經濟展望》調升今年全球經濟成長預測至3.1%，全球貿易成長率自去年的1%上升至2.3%。全球經濟成長動能雖有改善，但中東地緣政治若進一步升溫將為全球經濟發展帶來重大影響。

同時，國際貨幣基金組織(IMF)指出今年全球經濟成長約60%來自亞洲，並上調亞洲經濟成長預測至4.5%呈現穩定成長的態勢，印度及中國更是亞洲成長的主要驅動力。

根據Alphaliner統計，受紅海攻擊事件擴大影響至印度洋，為維持航線營運，閒置運力持續減少，截至今年4月22日全球約有2.4%貨櫃船隊(約71.7萬箱)處於閒置狀態。