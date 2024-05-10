台積電待10年「萬年32」竟不想升！老婆不解求問　驚人年薪曝光

▲台積電。（圖／記者施怡妏攝）

記者周亭瑋／綜合報導

「護國神山」台積電是許多理工人嚮往的目標，雖然工時長、壓力大，薪水和分紅卻也相當可觀。一名人妻表示，老公在32職等已經待了近10年，完全無意要升職，不禁好奇「會差很多嗎？」這番話釣出一票老鳥，驚人年薪也隨之曝光。

女網友在Dcard發文提到，老公在護國神山公司，「32職等」已經快10年了，「他說33一堆人，沒有要升33，感覺他喜歡待在32這個位置，薪水及工作會差很多嗎？」

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對此，不少老鳥回應，「台積32、10年，錢已經多到花不完了」、「33職等開始要背負一點管理責任，如果不想當主管的話，萬年32...CP值蠻高的」、「同樣在神山工作，我是覺得原PO有這個疑問也滿正常的，32卡10年是什麼鬼，況且33也不是管理職，不升34（副理）還比較能理解」、「產線很多這樣阿！32頂不會比菜33薪水低，33其實就要負責一部分副理的事了，而且產線33只要一有機況就會on call，凌晨常被叫醒去公司都家常便飯，很多人都不想沒生活吧」；另外，也有相同職等的同事透露，「10年32職等，年薪350-400萬」、「小弟跟你老公差不多，去年考績正常後，1年破300萬」。

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者周宸亘攝）

然而，許多網友忍不住吐槽原PO，直言「GG的好缺非常少，能在同一個職位待10年，表示這個職位他過得輕鬆愉快，用30%力氣賺100%的錢，憑什麼叫他離開舒適圈，去一個可能水土不服的地方」、「喜歡就好了，不要強迫別人做不喜歡的事」、「想跟妳老公結婚，他永遠32我沒意見」、「總結：我家提款機什麼時候要升級呢？很期待」。

事後，原PO解釋，本身在外商公司工作，目前請育嬰假中，會上來問，純粹是先生不愛提公司的事，只想求解而已，「我也希望老公可以多一點時間陪我和孩子們。」