台積電最後一筆灌5738張買單　104億助飆1820元天價

▲台積電董事長暨總裁魏哲家。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

權值股大翻揚，台積電（2330）今（28）日開高走高，正常盤最後一筆灌入5738張買單，換算最後一單交易金額高達104.43億元，一舉推升台積電股價收在1820元史上最高價，讓台積電整體市值飆47.19兆元新高。

相較之下，其他權值股最後一單成交金額都落在數十億元之譜，遙遙落後台積電最後一單的表現。以台股「新二哥」台達電（2308）為例，台達電今日盤中一度走跌，但在午盤以後明顯轉強，終場以上漲30元或2.4%、每股1280元作收，同為今日最高價，距離台達電天價只差5元，正常盤最後一單成交量903張，相當於成交金額11.56億元。

[廣告]請繼續往下閱讀...

鴻海（2317）今日盤中一度上漲2.66%至231.5元，惟獲利了結賣壓不輕，午盤後一度翻黑，正常盤最後一單交易量6161張，終場以225.5元平盤價作收，最後一單成交金額約13.89億元。

聯發科（2454）開盤前1小時多在平盤之下，10點過後才開始翻多上揚，盤中一度漲1.4%來到1800元，終場以上漲5元或0.28%、每股1780元作收，正常盤最後一單成交量1146張，成交金額20.4億元。