外資狂敲！2檔記憶體居買超完亞軍　反手重砍聯電5萬張

▲外資今日買超332億元，力積電居買超第一名個股。（圖／記者陳筱惠攝）
記者巫彩蓮／台北報導
台積電（2330）一路驚驚漲，今（28）日以1820元新高作收，台股上漲1.5%以32803.82點同步收新高，外資買超332.76億元，連續兩天買超，合計買超555.5億元，買超第一、二名個股均為記憶體力積電（6770）、旺宏（2337），聯電（2303）則為賣超第一名個股，調節5萬張。
台股連續五個交易日收紅，今日台積電（2330）奔向1820元天價，半導體相關聯發科（2454）、日月光投控（3711）等權值股均有攻勢，終場大盤上漲485.9點或漲幅1.5%，以32803.82點作收，總成交額8503.94億。
根據證交所統計資料顯示，三大法人今日合計買超302.25億元，外資今日續買超332.76億元，連續兩個交易合計買超555.5億元；投信依然站在賣方，今賣超約12億元；自營商合計賣超18.47億元。
外資買超第一、二名個股均為記憶體個股，分別力積電5萬8115張、旺宏4萬1522張，買超第三～五名個股、張數為華新（1605）4萬1499張、南亞（1303）2萬3469張、中鋼（2002）1萬5059張。
其他依序第六～十名個股、張數分別南亞科（2408）1萬3426張、至上（8112）1萬2264張、台化（1326）1萬1647張、大成鋼（2027）1萬818張）及台泥（1101）9690張。
外資今日賣超前十大個股、張數，分別聯電（2303）5萬970張、台新新光金（2887）1萬9355張、國巨*（2327）1萬6070張、超豐（2441）9366張、台中銀（2812）9142張、今國光（6209）7912張、宏碁（2353）7861張、力成（6239）7449張、第一金（2892）7424張、緯創（3231）7308張。
