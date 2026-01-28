外資狂敲！2檔記憶體居買超完亞軍　反手重砍聯電5萬張

聯電法說會前股價峰迴路轉 法人曝1關鍵證明「換手量」接力秀

聯電（2330）將於今（28）日傍晚召開法人說明會，而今日早盤股價反映ADR大漲 10.15%，股價一度上攻79.7元，創下2000年9月以來新高，惟ADR套利賣壓出籠，中場過後則翻黑，下跌0.39%，以75.9元作收，終場成交量52.5萬張，成交金額達405億元，均居上市第二大個股，分析師解讀，聯電近期放量上攻仍屬籌碼良性換手。

進口快遞貨物3/1全面實施「預先委任」制 承攬業憂空運通關癱瘓

關務署配合簡易申報進口快遞貨物管理，規劃自今年3月1日起，全面實施「預先委任」制度，要求進口人須於報關前完成委任程序，否則海關得依規定不受理報關(收單檢核機制)。台北市航空貨運承攬公會指出，每日上百萬件快遞貨預先委任不是不能做，而是不能在法律、系統與配套都沒準備好的情況下，直接讓整個空運通關體系冒癱瘓風險實施。

台積電最後一筆灌5738張買單 104億助飆1820元天價

權值股大翻揚，台積電（2330）今（28）日開高走高，正常盤最後一筆灌入5738張買單，換算最後一單交易金額高達104.43億元，一舉推升台積電股價收在1820元史上最高價，讓台積電整體市值飆47.19兆元新高。

矽光子股價炒翻天！聯亞收900元漲停價 2025年每股賺4.66元

受惠矽光子與 CPO（共同封裝光學）題材，光通訊磊晶廠聯亞光電（3081）今（28日）股價開高走高，終場以漲停價900元作收，股價刷高，公司在盤後公布去年（2025年）財報每股稅後純益（EPS）4.66元，預計配發4元股利，含現金3元及1元股票。

台積電授權世界先進氮化鎵製程技術 強化高效率電能轉換技術布局

世界先進（5347）今日宣布已與台積電（2330）簽署高壓(650V)與低壓(80V)氮化鎵(GaN)製程技術的授權協議。此授權協議將協助世界先進加速開發並拓展新一代氮化鎵電源元件，應用於資料中心、車用電子、工業控制與能源管理等高效率電能轉換領域。

ASML宣布裁員1700人！集中在荷蘭和美國 多數是領導層

全球廠商艾司摩爾（ASML）發佈財報超亮眼，訂單量較預期翻倍，不過這一家歐洲市值最大的公司在財報發布後卻宣布將裁員1700人，佔總人數的3.8%，主要集中在荷蘭和美國，而且大多是領導層。

正德新加坡公司 訂造8艘多用途重吊船均已取得高毛利長約

正德海運(2641)今(28)日發布重大訊息，說明新加坡公司在去年第三季與今年一月通過之船隊擴充計畫，共決議投資建造8艘1.74-1.75萬噸多用途重吊船，並已洽妥租家，租期5年以上，毛利率40~45％。

威剛領軍記憶體族群出關！ 法人點名四大動能AI超級循環正式啟動

記憶體族群過去三季上演一場驚心動魄的重生劇碼，從國際大廠減產保價、報價觸底反彈，再到 AI 浪潮帶動 HBM（高頻寬記憶體）供不應求，激勵威剛、十銓、南亞科、華邦電相關概念股狂飆列入「處置股」，隨著分盤交易限制解除，法人點名四大關鍵動能成為股價核心燃料。

財政部前次長戴立寧逝世 「曾頂撞蔣經國、央行總裁」

財政部前次長戴立寧逝世，享壽88歲，金融圈老戰友們皆感惋惜。與戴立寧相識超過46年的前台企銀董事長朱潤逢指出，戴立寧是個堅持理想改革、極有風骨又善待下屬的好長官。另有金融圈資深主管追憶，戴立寧過去曾為了十信案頂撞時任總統蔣經國而被拔官，也曾為了爭取外資買台股槓上當時的央行總裁。

SK海力士穩坐輝達高階記憶體最大供應商 外媒曝搶下7成供貨量

南韓半導體大廠SK海力士在新一代高頻寬記憶體（HBM4）市場再度取得領先。據韓媒韓聯社報導引述南韓半導體業界最新消息指出，SK海力士已拿下英偉達今年第六代HBM4供貨量逾三分之二的訂單，市佔比接近七成，市場看好其在HBM4世代持續穩居龍頭地位。