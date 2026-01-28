正德新加坡公司　訂造8艘多用途重吊船均已取得高毛利長約

▲正德海運訂造的8艘多用途重吊船均已取得高毛利長約。（圖／正德海運提供）
記者張佩芬／台北報導
正德海運(2641)今(28)日發布重大訊息，說明新加坡公司在去年第三季與今年一月通過之船隊擴充計畫，共決議投資建造8艘1.74-1.75萬噸多用途重吊船，並已洽妥租家，租期5年以上，毛利率40~45％。
彙總3次董事會(114/8、114/12、115/1)通過議案如下：
1、115年元月董事會通過增資轉投資新加坡全資子公司(FRANBO LINE SINGAPORE PTE LTD)及新增4家新加坡孫公司建造4艘新船，此為配合業務需要，組建新加坡營運中心，取代原114年8月董事會通過之馬紹爾孫公司及其新造船計劃。
2、114年12月董事會通過新增設立轉投資新加坡全資子公司(FRANBO LINE SINGAPORE PTE LTD)及4家新加坡孫公司建造4艘新船。
3、合計114年12月及115年元月共計通過8艘新造船計劃，交船時間依序落在2027年2H～2028年1H。
上述8艘新船均為多功能重吊船(MPP)，載重噸約在17400～17500噸，均已洽妥租家，租期5年以上，毛利率40~ 45％。
正德海運截至目前船隊計21艘船舶，2028年1H上述新船陸續交船後，船隊將擴充至29艘船舶。
