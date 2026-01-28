日圓換匯驚見「0.2086」3個月最差 10萬台幣少換近2萬日圓

美國總統川普對弱勢美元表態「很棒」，非美貨幣大暴衝，日圓急升效應下，台銀日圓兌新台幣現鈔換匯今（28）日第1盤賣出價掛出「0.2086」逾3個月最差，10萬元新台幣換到的日圓比去年最甜行情少換快2萬日圓。

川普喊「很棒」引爆非美貨幣狂衝 日圓驚見152字頭

美國總統川普對弱勢美元喊出「我覺得很好」（I think it’s great），非美貨幣一夜暴衝，美元指數重摔失守96大關探向4年最低，日圓、歐元全都勁揚，日圓兌美元飆上152字頭見3個月新高。

立百病毒列法定傳染病 恆大、毛寶8檔防疫股刷漲停

國際間再度傳出新型傳染病，印度立百病毒病例激增，致死率達75%，這也帶動台股生醫防疫股漲勢，今（28）日口罩相關恆大（1325）、康那香（9919）、南六（6504）；防護衣美德醫療-DR（9103）；清潔用品毛寶（1732）；體温計熱映（3373）；醫用手套乳膠申豐（6582）；抗體試劑股亞諾法（4133）等8檔個股齊刷漲停價位。

記憶體3檔漲停 旺宏法說會釋「虧損收斂」類股狂歡

記憶體股狂歡派對開不停，今（28）日旺宏（2337）挾法說會釋出「虧損收斂」利多漲停，晶豪科（3006）、華邦電（2344）同步亮燈，力積電（6770）、華東（8110）也爆量勁揚，概念股熱鬧滾滾。

海岬型船日租單日上漲5395美元、漲幅22.42% 創15年來首季最佳紀錄

散裝船運市場今年首季迎來超旺的表現，海岬型船昨(27)晚現貨市場日租收29,156美元，單日上漲5395美元、漲幅22.42%，船舶仲介商估計至少是15年來首季最佳紀錄，不但淡季不淡，還呈現高水平運價。業界高階指出，西非幾內亞鋁土礦盛產，加上大量的鐵礦石訂單，引得租家進入市場搶租船舶。

矽光子股價炒翻天！聯亞收900元漲停價 2025年每股賺4.66元

受惠矽光子與 CPO（共同封裝光學）題材，光通訊磊晶廠聯亞光電（3081）今（28日）股價開高走高，終場以漲停價900元作收，股價刷高，公司在盤後公布去年（2025年）財報每股稅後純益（EPS）4.66元，預計配發4元股利，含現金3元及1元股票。

台積電授權世界先進氮化鎵製程技術 強化高效率電能轉換技術布局

世界先進（5347）今日宣布已與台積電（2330）簽署高壓(650V)與低壓(80V)氮化鎵(GaN)製程技術的授權協議。此授權協議將協助世界先進加速開發並拓展新一代氮化鎵電源元件，應用於資料中心、車用電子、工業控制與能源管理等高效率電能轉換領域。

正德新加坡公司 訂造8艘多用途重吊船均已取得高毛利長約

正德海運(2641)今(28)日發布重大訊息，說明新加坡公司在去年第三季與今年一月通過之船隊擴充計畫，共決議投資建造8艘1.74-1.75萬噸多用途重吊船，並已洽妥租家，租期5年以上，毛利率40~45％。

1月海上不平靜 ONE船隻在美國莫比爾港擱淺、我航商有共用艙位

一月正值寒冬，海上航行風險提高，事故頻傳，本月26日日本海洋網聯船務(ONE)運力9千箱(20呎櫃)的「Ruby Tower」輪在美國阿拉巴馬州莫比爾港發生擱淺事故，事故一度導致航道封閉，目前船舶已成功脫淺，航道恢複通行。共艙船公司包括長榮海運、陽明海運和韓新遠洋。

刮刮樂大獎3連發 咬錢蟾蜍、貴賓狗伸爪、夢到燕子築巢全中百萬

台彩刮刮樂「2000萬超級紅包」貳獎100萬元頻頻開出，今（28）日再分享彰化、宜蘭和台中市3則幸運兒故事，民眾各因彩券行內的咬錢蟾蜍、貴賓狗欽點刮中大獎，另有一對年輕夫妻夢到燕子築巢買刮刮樂，幸運抱走百萬獎。