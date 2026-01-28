聯電法說會前股價峰迴路轉　法人曝1關鍵證明「換手量」接力秀

▲聯電法說前夕出量換手。（圖／資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

聯電（2330）將於今（28）日傍晚召開法人說明會，而今日早盤股價反映ADR大漲 10.15%，股價一度上攻79.7元，創下2000年9月以來新高，惟ADR套利賣壓出籠，中場過後則翻黑，下跌0.39%，以75.9元作收，終場成交量52.5萬張，成交金額達405億元，均居上市第二大個股，分析師解讀，聯電近期放量上攻仍屬籌碼良性換手。

法說會前夕，聯電昨（27）日ADR大漲10.15%，收在12.48美元創下新高，ADR折合原股價格為78.19元，相較昨天76.2收盤價，有2.61%溢價空間，但今日股價上衝到79.7元，則是轉為折價，折價幅度約1.89%，套利賣壓出籠，造成股價帶量翻黑。

今年以來，晶圓代工二哥聯電股價從49.35元，上漲到今日盤中79.7元，大漲61%，也讓資深股民一吐長年悶氣，看到股價上攻過程，成交量又不斷放大，心中忐忑不安，到底要續抱還是獲利了結。

就產業面來看，半導體陸續縮減8吋晶圓產能，供給端轉趨緊俏，市場預期8吋晶圓代工報價在今（2026）年調升5%至20%，也吸引資金回流，加上聯電具有穩定配息，對於追求穩定收益ETF投資標的之一。

聯電今日法說將公布去（2025）年第四季法人說明會，市場預期，公司派可望管理層能針對今（2026）年稼動率、電源管理晶片(PMIC)及車用工控需求給出方向。

