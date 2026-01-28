日圓換匯驚見「0.2086」3個月最差　10萬台幣少換近2萬日圓

▲日圓現鈔。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

美國總統川普對弱勢美元表態「很棒」，非美貨幣大暴衝，日圓急升效應下，台銀日圓兌新台幣現鈔換匯今（28）日第1盤賣出價掛出「0.2086」逾3個月最差，10萬元新台幣換到的日圓比去年最甜行情少換快2萬日圓。

依照台銀去年7月16日中午12點半牌告，當時日圓現鈔賣出價掛出「0.2004」，創電子盤以來最甜紀錄，當時新台幣10萬元可換到49萬9001日圓。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過，今日在川普被問到美元指數走弱，脫口喊出「很棒」時，台銀日圓現鈔牌告正式盤報價衝上0.2086，新台幣10萬元只能換到47萬9386日圓，一來一回相當於少換1萬9615日圓。

「日本央行總裁、首相和美國財政部長喊話，效果都沒有川普驚人。」匯市交易員指出，上周日本官員喊話以後日圓兌美元從快到160拉到155，市場原預期已差不多，想不到川普金口一開，日圓兌美元再升至152字頭探4年新高，所幸新台幣兌美元盤中也升1.6角見31.308，一來一回下才讓台銀臨櫃換日圓沒有波動那麼大。

《路透社》報導，川普在美國愛荷華州演講前接受採訪，被問到美元指數走弱的看法時，脫口說出「我覺得很棒」（I think it’s great）非美貨幣瞬間表態勁揚，美元與歐元、日圓、英鎊、加元、瑞典克朗、瑞士法郎等6國貨幣升貶對應而生的「美元指數」暴跌失守96，為4年來最低，日圓也因此急升。