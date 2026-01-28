景氣亮紅燈「該賣出快跑？」　投資達人勸先做1事：談賣出還太早

▲投資人擔心「是不是要賣出了？」（圖／記者劉維榛攝）

記者施怡妏／綜合報導

景氣燈號如市場預期亮出紅燈，不少投資人緊張問「現在是不是該賣股了？」對此，投資達人「股魚」提醒，雖然警訊出現，但目前仍非出場時機。他強調，市場動能依舊存在，尤其在傳產和中小型股逐步活絡之下，投資人應聚焦於「移動停利」，進行價位的監測，而非急著獲利了結。

不急著賣出 建議採移動停利監測



投資達人「股魚」在臉書發文，本次景氣燈號轉為紅燈，關鍵在於製造業營業氣候，與加班時數同步上揚。「股魚」指出，先前在僅有科技產業支撐的情況下，景氣燈號就已來到黃紅燈水準，如今傳統產業與中小型類股逐步活絡，「現在談賣出還太早了點。」

許多投資人問「是不是該賣出了？」他建議，透過移動停利方式進行價位監測，在未出現大幅回檔，且尚未跌破停利監測點位之前，不宜過早出場，「畢竟今年投信普遍預測企業獲利還有20%以上增幅的時刻，遇到第一顆紅燈就賣出，也太小瞧傳產復甦與中小活潑所帶來的動力。」

美股4大指數漲多跌少，台股今（28日）以32381.76點開出，指數上漲63.84點，漲幅0.2％。隨後漲勢擴大，指數上漲264.9點報32582.82點。

今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）上漲10元來到1790元，漲幅0.56％；鴻海（2317）上漲1.5元至227元；聯發科（2454）下跌20元至1755元；廣達（2382）上漲0.5元來到288元；長榮（2603）上漲1元至188元。