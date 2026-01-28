財政部前次長戴立寧逝世　「曾頂撞蔣經國、央行總裁」

▲財政部前次長戴立寧。（圖／翻攝東吳大學網站）

記者陳瑩欣／台北報導

財政部前次長戴立寧逝世，享壽88歲，金融圈老戰友們皆感惋惜。與戴立寧相識超過46年的前台企銀董事長朱潤逢指出，戴立寧是個堅持理想改革、極有風骨又善待下屬的好長官。另有金融圈資深主管追憶，戴立寧過去曾為了十信案頂撞時任總統蔣經國而被拔官，也曾為了爭取外資買台股槓上當時的央行總裁。

據財政部史料館揭露資訊，戴立寧是東吳大學法律系第51級畢業生並為該校第1屆傑出校友，擁台大法研所、哈佛法研所碩士，1982年財政部錢幣司（後改為金融司）副司長，後接許遠東位子升任司長，財政部次長、證管會主委、僑銀董事長等職。

[廣告]請繼續往下閱讀...

友人指出，戴立寧晚年飽受胰臟癌之苦，但對時事常有獨到觀點，而年輕時的戴立寧戰功赫赫，最有名的就是政府原不敢「拆彈」的十信案，他在接任金融司長一年多下勇於負責下台，一直到7年後才由前財長林正國把他找回來。

朱潤逢回憶，1977年至1987年間《票據法》修正案是戴立寧的功勞，當時空頭支票有3年以下有期徒刑需要刪除，當時工商界因害怕影響票據流通而反彈，不過戴立寧以實務上「90%被關的是女性，先生開支票、老婆抓去關，太不合理」為由力爭，時任財政部長錢純更為此找公股銀行董總開會，喊出「修法沒通過，在座死有餘辜，錢某人死不暝目」力拼過關。

朱潤逢指出，雖然戴立寧因為十信案陳年包袱，接任金融司長一年多黯然下台，但因林正國愛才找他回來，戴立寧因此陸續接保險司長、證管會主委，主張證券市場國際化，他仍敢和時任央行總裁張繼正、外匯局長張寶熙吵開放外資來台，奠定台股衝3萬2的基礎。