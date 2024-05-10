華航、星宇4月營收寫同期最佳　台灣虎航前4月營收創歷史新高

▲華航。（圖／記者廖婕妤攝）



記者廖婕妤／台北報導

華航（2610）今日公布4月營收，年增逾9％至165.73億元，寫下同期新高；另星宇航空（2646）同步公告4月營收為26.61億元，年增58％，也寫下同期新高；台灣虎航（6757）4月營收則年增45％至13.27億元，創同期新高。

華航4月營收為165.73億元，月增0.4％、年增9.19％，登歷年同期新高。其中，受惠運能逐步增加，市場需求持續熱絡，客運收入為105.55億元，年增12.05％；另跨境電商及全球AI議題發酵，帶動相關電商及半導體機台供貨持續增加，艙位需求強勁，貨運收入為47.03億元，月增1.71%，貨收及單位收益均為今年以來最高。

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華航表示，營收連續3個月正成長，4月客運收入持續站穩百億，顯見客運班表布局奏效，滿足清明連假出國的旅客，客收以東北亞成長幅度最大，東南亞、歐洲旅客人次也較前月增加，其中阿姆斯特丹、獨家布拉格航線都有近9成表現，挹注客運成長動能。

展望後市，華航指出，5月平均訂位達8成且持續增加中，端午假期前後機位需求也湧現；為歡慶母親節，華航高雄-沖繩航線推出限時促銷，是親子出遊的好時機；每月16日還有「華航會員日」會員專屬優惠，刺激買氣挹注營收。貨運部分也將持續充分利用客貨機運能，優先布局高價與高時效性貨源，加強爭攬臨時包艙及包機商機，加強拉抬運價力道以擴大營收及獲利。

星宇4月營收為26.61億元，月增1％、年增57.99％，寫下同期單月新高；其中，客運營收年增57％至23.25億元，貨運營收年增93％至2.05億元，創單月歷史新高。累計今年前4月合併營收為106.56億元，年增76.35％。

星宇表示，日本航線需求持續熱絡，帶動4月客收表現依然持穩；受惠亞洲輸往美洲出貨暢旺、市場艙位擁擠，進而推升運價上揚，貨收也較前月大幅成長。



星宇指出，目前香港航線已進入籌備階段，藉由港澳航線相互搭配，提升旅客便利性；3月正式啟航台中出發至澳門、越南峴港及日本高松3條航線，載客人數都優於預期；隨著機隊穩定成長，也放大大阪航線運能，每日2班皆以廣體客機執飛；5月也規劃富國島包機；此外，台人赴泰旅遊觀光顯著成長，且泰國正式宣布對台延長6個月免簽政策至11月11日，預期市場熱度將可延續，自6月起台北-曼谷航線將穩定增至每日提供2班飛航服務。

另台灣虎航（6757）4月營收為13.27億元，年增45.18％，創同期新高；4月航班數較同期增加46%，且4月適逢春季出遊季節，平均載客率8成5以上。累計前4月營收55.74億元，創歷史新高，年增59.26％。