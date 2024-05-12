開會超過下班時間　歐美員工秒閃人！網曝外商實況：老闆求你放假

▲原PO聽說歐美企業的老闆給假都很乾脆。（示意圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

工作達一定的時間後，就會拿到特休，勞工可以自行安排何時使用，不過有不少人想休特休，還得事先經過主管同意，就有網友表示，聽說歐美國家的勞權意識很進步，如果要放假，老闆基本上不太會刁難，也不會逼繼續工作，驚呼「真的假的？」對此，網友點頭喊，「加班太多還會被老闆罵」。

有網友在PTT發文，「歐美勞工要放假，老闆真的都不會過問？」歐美地區的勞工權益意識相當進步，只要員工申請休假，老闆通常不會刻意刁難，也不會深究原因，甚至不會以共體時艱為理由，強迫員工繼續工作，「是真假？還是過度美化了？有沒有卦？」

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貼文曝光，網友分享真實狀況，「正常80%的都是」、「其餘的假也是該放就放，不廢話」、「假沒休完政府會查的，所以叫你趕快放完」、「我在歐洲工作，是」、「特休就是你該有的假，他們的觀念就是不能過問你私事，除非私下很熟」、「請超過一周主管才會大概問一下，但不會擋」、「人家隱私是玩真的」、「真的，想請就請，還祝你放假愉快」、「我們部門要跟歐洲美洲連繫，就歐洲人最常放假，email都直接設定自動回覆」、「開會開到超過下班時間，歐美員工直接走人」。

還有網友指出，有些公司甚至會求員工放假，「歐洲有聽過，還拜託你快去放假，最近效率太好」、「還會拜託你放假欸」、「真的，明明專案超趕，卻說你好好放假」、「會叫你快丟假單，不然他也要放假去爽了」。