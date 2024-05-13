中菲行首季EPS1.58元、季增14.5%　規避市場風險篩選優質客戶　

▲圖為中菲行集團董事長錢堯懷。（圖／記者張佩芬攝）

記者張佩芬／台北報導

中菲行國際物流(5609)公布今年首季財報，113年度第一季集團營業額為新台幣56.31億元，年增3.9%，稅後淨利為2.23億元，雖然較去年同期減少15.9%，但是因農曆新年工作天數減少的第一季，相較上一季、營業額雖然減少8.7%，稅後淨利仍然增加12.6%，每股盈餘為1.58元，雖年減16.8%，但季增14.5%。

中菲行指出，113年國際運輸物流市場依然充滿挑戰，俄烏戰爭未息，紅海危機持續，加上伊朗及以色列的衝突，不但影響區域穩定，也造成運價的波動，而且對於航空公司及船公司航線的安排及貨物的承載產生巨大的影響，也造成困難，而美國不降息，企業經營成本高，倒閉風險增、也增加了國際運輸物流業者的挑戰，面對這些世局的變動及多變的市場，挑戰倍增、經營風險亦倍增。

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然而中菲行建構的實體通路和虛擬數位平台提供了虛實並進、無往弗屆的專業服務，以明確市場定位，在重要的利基市場、基於差異化及區域化戰略佈局，長期建立的實體通路的競爭力發揮了功效，同時中菲行致力科技和數位轉型，以資安認證的雲端數位供應鏈管理平台 - 中菲行增值訊息系統(Dimerco Value Plus System)，提供國際物流價值鏈的服務。

加上以半自動化創造效益及增加生產力並提昇服務，並透過數位行銷推動中菲行在客戶供應鏈管理的價值服務，強化業務擴展的能力，持續增加了多家優質跨國客戶的業務，在113年第一季充滿挑戰的國際運輸物流市場，仍能達到相當的獲利。

除了強化營業獲利能力，中菲行長期以來重視客戶的品質，慎重的篩選優質的客戶，確實做好應收帳款的管控，藉由優良的財務管理能力，致力於維護優質財務結構，113年3月底的流動比率達2.3，大幅優於同業一般水平，而3月底現金47.8億元，相較於淨值55.5億元，呈現極為優異的流動性及償債能力，同時固定資產只佔股東權益或淨值9.9%，充分表現了輕資產物流服務業者的靈活及彈性，而負債總額只佔總資產的38.4%， 顯示極為健康、穩健的財務結構。

展望未來，中菲行建構的實體通路和虛擬數位平台的競爭力將持續發揮功效，以明確的市場定位，透過數位行銷推動中菲行在客戶供應鏈管理的價值服務，強化業務擴展的能力，並透過數位轉型、以半自動化創造效益及增加生產力並提昇服務品質，必將持續創造獲利。