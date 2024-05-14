鴻海AI伺服器營收年增2倍、全年能見度佳！Q2強勁成長目標不變

▲鴻海召開2024年第一季法說會。（圖／記者李毓康攝）

記者楊絡懸／台北報導

鴻海（2317）14日召開2024年第一季法說會。鴻海指出，AI伺服器需求持續增強，光是第一季營收就年成長近2倍，占整體伺服器營收比重近4成，預期接下來將會持續逐季成長，全年也維持AI在雲端伺服器業務中維持營收4成目標。

面對外界高度關注鴻海在AI伺服器領域的業務情況，鴻海指出，現有ICT市場規模將近1兆美元，甚至有研調機構預期AI產業在7到8年之內將會超過1兆美元的規模，其中，硬體就超過一半。

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鴻海認為，這部分正好是台灣廠商、更是鴻海可以發揮的地方，所以未來幾年，鴻海看到的AI新興產業確實可以帶來很大的貢獻，也會帶動鴻海雲端網路產品營收與占比的明顯提升。

AI伺服器營收比重占4成，鴻海已具有垂直整合優勢

因應AI伺服器需求持續增強，鴻海第一季AI伺服器營收較去年同期年增近2倍，預期接下來逐季成長；同時，一般伺服器需求也持續回升，所以整體伺服器將呈現強勁的成長，網通產品方面需求也開始回升。

關於在AI伺服器產業的垂直整合優勢，鴻海表示，鴻海幾乎是唯一可以提供從模組、基板、伺服器、高速交換機、液冷系統、整機到資料中心，每一個關鍵零組件都可以自行開發的廠商，「卓越技術更是關鍵。」

另外在全球布建完整的伺服器生產基地，不僅滿足客戶在地化的剛性需求，也因為AI伺服器生產測試時，對於水、電、氣的要求提高，所以生產製造的能力也大幅提升。

為了滿足客戶最高品質的需求，鴻海除了持續優化產品的系統效能之外，也特別設立AI效能實驗室，透過系統化的分析做到軟、硬整合的最佳化；其中，鴻海集團桃園南青廠獲得全球第一座AI伺服器燈塔工廠的認證，展示了集團在AI硬體生產製造的領先實力。

▲鴻海副總經理暨發言人巫俊毅。（圖／記者楊絡懸翻攝）

Model C電動車「已交付1,500輛」，Model B明年上半年量產

對於電動車布局，甫拿下台灣電動車4月銷售冠軍的Model C，前4個月的交付量已經超過1,500輛車，未來將加快交付的速度，預計在今年第三季前，可以完成交付目前所有在手的訂單，全年出貨量將會超過1萬台以上，營收目標超過百億元。

至於備受各界好評與期待的Model B電動車款，鴻海指出，該車款已進入量產開發的階段，預計明年上半年會開始量產。

已投入台灣各縣市公共運輸的Model T，目前產能已經不能滿足市場的需求。為了提高產能，高雄橋頭廠已經在上個月動土，2025年第三季將開始生產出貨，初期產能約每年500輛，2028年的目標會擴增到1,000輛。

除了既有的電動巴士產線建置外，橋頭新廠也將規劃商用車和乘用車的實驗測試環境，進一步推動台灣的電動車產業。

就後續集團電動車海外市場的推進，鴻海也預告，除了台灣市場之外，也預計將這3款車的銷售拓展至東南亞、美國和歐洲市場。

值得注意的是，鴻海2023年第四季開始在日本取得了迅速的進展，日本已成為最重要的市場之一，目前擁有2個CDMS客戶、並正在進行3個CDMS專案。

鴻海與客戶的合作備忘錄已經簽訂，預計在今年第三季和第四季將簽署正式合約，屆時會與合作夥伴公布更多內容。

與NVIDIA持續合作開發，幫助SHARP把握AI科技革命

此外，在自動駕駛領域方面，鴻海持續與NVIDIA合作，優化自駕軟體的開發。透過NVIDIA AI Tool Chain強大的算力，鴻海將能迅速部署最新的演算法，大幅加速研發的進程，也提出整合度更高的架構，持續優化四大核心組件的設計，可以有效縮短客戶整車上市的時間。

談及夏普（SHARP）後續營運方向，鴻海指出，「SHARP獨特的創新技術和百年品牌，在全球市場上非常少有。」SHARP已針對面板事業提列資產減損，以利未來走向輕資產的方向，未來鴻海將會與SHARP在人、車、家、辦公室的智慧產品合作，積極推動的3+3策略，也會共同把握AI科技革命的新機遇。