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雲品攜手味丹拿下台中新委託案　打造獨棟Villa拚2026年完工

▲雲品國際總經理丁原偉（左）與味丹旗下萬寶資產董事長楊正（右）簽署委託經營合約。（圖／雲品提供）

▲雲品國際總經理丁原偉（左）與味丹旗下萬寶資產董事長楊正（右）簽署委託經營合約。（圖／雲品提供）

記者廖婕妤／台北報導

雲品國際（2748）委託經營事業再拿下新案，今日宣布與味丹集團旗下裕大興實業、萬寶資產管理共同簽署合約，將進駐台中市北屯區富貴天心特區，在330公頃的複合式園區中興建20棟奢華溫泉Villa與高級餐飲空間，預計2026年完工營運，成為雲品受理委託經營據點的第15處物業。

雲品國際總經理丁原偉指出，台中北屯區富貴天心特區的複合式開發案是雲品在中台灣的全新委託經營據點，將提供消費者精緻且獨一無二的餐旅體驗，也將以自然永續、尊重在地的方式，與業主一起投入高端餐旅市場。雲品國際持續透過君品Collection承攬委託經營案，從第一階段的宴會事業管理，到第二階段的餐飲與宴會管理，並且到了第三階段高端旅宿服務，將持續用尊重在地、精緻服務、利潤共享、永續循環等理念，呈現出餐旅市場的全新面貌。

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裕大興實業副董事長、味丹萬寶資產管理公司董事長楊正表示，富貴天心特區是北屯區森林綠覆價值最高的開發特區， 鄰近台中都會區交通聯外優勢，是未來北屯最熱門的ESG概念特區。富貴天心特區住宅與旅館用地獨具觀賞玉山主峰、北峰山巒的高度，隨著雲品國際的進駐服務，區內頂級生活聚落將更趨成熟，建築聚落現已有台灣建築獎「樸山村」社區，今年下半年也將推出「自地自築私宅計畫」，為金字塔頂端客層量身訂製高規的居所環境，未來將朝高端地產、高爾夫別墅及溫泉Villa旅館別墅、高端餐飲、戶外宴會會所發展，一座台灣難得獨有的生活聚落，備受期待。

目前雲品國際受理的委託經營案共有5大類型，分別為星級酒店委託經營管理、宴會暨餐飲事業管理、頂級旅宿經營管理、永續園區營運管理、豪宅銷售延伸服務管理。現在共有13處，分別為雲品酒店杭州、翰品酒店新莊宴會事業、新北淡水嘉廬、桃園皇家薇庭、台東紅葉谷綠能溫泉園區、台中蘭克斯特、新北烏來「蘇卡利‧漫活」、台南宜樂安平、台北茹曦酒店餐飲暨宴會事業、台中水湳「圓觀」、台南安平「亞果薈」與南投埔里「福興溫泉」，位於台中北屯區的「富貴天心特區」，為雲品最新力作，將能夠發展出兼顧永續旅遊、尊重自然山林之間精緻餐飲旅遊的全新可能性。

關鍵字： 雲品味丹

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