星展everyday威士御璽卡搶市！10倍活利積分　最優享每日市區停車最高2小時

▲▼星展everyday威士御璽卡搶市。（圖／公司提供）

記者陳瑩欣／台北報導

星展銀行積極布局信用卡市場，卡友如果刷卡愛累積點數，可以選擇申辦新上市星展everyday威士御璽卡，除一般通路消費每25元可累積1點，指定海外串流影音平台消費更享有 10 倍活利積分，結合生活娛樂達到快速累點效果外，開車族持卡消費達一定門檻，次月最高享每日停車2 小時優惠。

星展銀行為達到「生活隨興、星展隨行」願景，順利完成花旗卡友移轉，不斷升級信用卡權益，提供橫跨食衣住行育樂的消費回饋，為卡友建構全方位的生活支付場域。

以訴求累積紅利點數星展everyday威士御璽卡來看，一般消費每25 享 1 點活利積分外，很多銀行代扣公用事業費用是不計點數，但星展銀行提供卡友直接向銀行申請公用事業費代扣繳，一樣享有 25元 享 1 點活利積分。

另外，指定海外串流影音平台消費享 10 倍活利積分（包含原消費所提供 之 1 倍回饋），包括 Netflix、Disney+、YouTube、Spotify、 iTunes等，都是卡友平時最常使用影音平台。

除了刷卡消費享快速累積點數外，星展銀也讓卡友善用點數提供「行」的方便，星展銀指出，持everyday威士御璽卡若當月新增消費至少一次（且新增消費在當月月底前入帳），次月每次在線上折抵活利積分 100 點即可享有每日一次最長 1 小時停車優惠。

如果當月刷卡新增消費金額達20,000元（且新增消費在當月月底前入帳），次月享有每日一次最長 2 小時免費停車優惠，但該優惠每日限用一次。

不僅提供「行」的方便也有「住」的優惠，持卡人在 Agoda X Visa 專屬網頁訂房並全額付款，免輸入優惠碼即可享最高 7% 折扣。同時持星展everyday威士御璽卡支付 80%以上之團費，或全額公共運輸工具票款，可享信用卡公共運輸工具期間2,000萬元旅行平安保險、班機延誤或行李遺失等不便險的保障。

另外，卡友也可以享有星展個人化全球禮賓秘書服務，舉凡海內外住房安排、餐廳預約、 緊急醫療救援等事項，無論身在何處，只須致電全球禮賓尊榮秘書團隊，便可以立即獲得諮詢與安排。

立即申辦：https://go.dbs.com/4awV5xE