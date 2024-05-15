亞馬遜貝佐斯加持不夠力？世芯-KY開盤漲停沒鎖住　解套賣壓出籠

▲世芯KY。（圖／取自世芯KY官網）
記者高兆麟／綜合報導
世芯-KY（3661）昨日發布公司辦理私募現增，獲全球電商龍頭亞馬遜，認購股權22萬4537股（約224張），每股定價2382元，總投入資金約5.35億元，今日開盤即衝漲停，股價來到2980元，但並未鎖死，開盤10分鐘後，股價漲幅已收斂至上漲6.09％，在2875元附近遊走。
市場原預期世芯-KY丟失亞馬遜大單，股價從3月初高點4560元一路下殺至上周四盤中來到2500元波段新低，2個月跌逾45%，豈料昨日亞馬遜參與私募消息曝光，且世芯-KY公告此次私募認購價2382元，以總持有股數22萬4537股估算，市場估總投入成本為5.35億元，市場質疑公司壓低股價引資，折價應逾1成。
雖然有貝佐斯加持，但由於世芯-KY前波跌幅過深，今日套牢投資人解套賣壓出籠，導致漲停鎖不住。
根據世芯-KY公告，貝佐斯對亞馬遜持股11.43%，亞馬遜又投資世芯私募案，因此在這次私募股東身分揭露上意外現身。
除了貝佐斯以外，國際投資機構Vanguard Group、BlackRock, Inc.、JPMORGAN CHASE & CO、MORGAN STANLEY 皆在這波揭露名單上。
在亞馬遜認購消息傳出後，外界也認為，美國最大客戶入股，也代表世芯-KY和亞馬遜關係穩固，預料將成為世芯-KY大利多，有望上演股王復仇戰。
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