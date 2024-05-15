鴻海獲利侵蝕、外資仍力挺喊買 「3大情境」最樂觀上看294元

電子代工大廠鴻海（2317）雖然認列夏普投資虧損，淨利低於預期，但因AI伺服器營收年增2倍，也對今年第二季、全年營運抱持成長看法，美系外資則在最新的報告中以「加碼」評等力挺鴻海，目標價維持210元。

輝達黃仁勳去年調薪6成至11億 超越英特爾CEO多達二倍

根據外媒MarketWatch報導，NVIDIA最近披露的資訊顯示，執行長黃仁勳去年的薪酬上漲了60%，總薪酬來到3420萬美元，換算約為新台幣11億元，高於他在 2023財年獲得的2140萬美元和2022年獲得的2370萬美元，黃仁勳薪水更是英特爾執行長基辛格的兩倍之多。

00878配0.51元破紀錄 精算買超過142張要繳補充保費

季配型ETF國泰永續高息（00878）即將在17日除息，明（16）日為最後買進日，這次配發0.51元股利創新高，換算持股超過142張的投資人，有繳交二代健保補充保費的風險。

認損夏普影響Q1獲利！鴻海開低一度見跌幅3% 嚇壞多數投資人

鴻海（2317）因第一季認列轉投資日本夏普（Sharp）損失新台幣105億元，影響獲利表現，15日早盤以168元開低，開盤5分鐘跌幅逾3%，最低來到165.5元，嚇壞多數投資人，盤中最高價171元，目前回升暫報170元。

MSCI季調出爐！ 台股全球標準成分股增奇鋐、華城2檔

MSCI(明晟)今(15)日凌晨公布最新半年度調整，台股在全球標準型指數成分股新增奇鋐(3017)、華城(1519)等2檔，剔除南電(8046)、譜瑞-KY(4966)、力積電(6770)等3檔。相關調整結果將於5月31日收盤後生效。

「運算怪物」GB200量產再等等！英業達股價臉綠、重挫6.78%

伺服器大廠英業達（2356）舉行法人說明會後，15日早盤開低以56元開出，盤中見到跌幅6.78%，最低觸及55元跌破季線，投資氣氛相比前一天明顯有落差，午盤股價仍臉綠，跌幅逾6%。

Uber Eats要娶熊貓 勞動部5／29與工會業者展開3方對話

Uber Eats昨日宣布花9.5億美元（約308億台幣）併購foodpanda台灣外送事業，引發市場熱議，公平會坦言可能因獨佔而無法通過，勞動部也喊話要維護外送員權益，勞動部長許銘春表示，5／29和工會及2家平台業者召開對話會議，對話的過程也都會提供給公平會參考，並呼籲公平會一定要重視14萬名外送員權益。

00946重返10元發行價！ 4檔高息ETF新兵最先達陣

台股高息ETF新兵終傳捷報！群益科技高息成長（00946）今（15）日挾科技股走揚、台股創新高的氣勢，開盤不到半小時回到10元發行價，最高報10.01元，成為今年推出的4檔高息ETF中，首檔破發後重返發行價的標的。

亞馬遜貝佐斯加持不夠力？世芯-KY開盤漲停沒鎖住 解套賣壓出籠

世芯-KY（3661）昨日發布公司辦理私募現增，獲全球電商龍頭亞馬遜，認購股權22萬4537股（約224張），每股定價2382元，總投入資金約5.35億元，今日開盤即衝漲停，股價來到2980元，但並未鎖死，開盤10分鐘後，股價漲幅已收斂至上漲6.09％，在2875元附近遊走。

MSCI季調開獎！中小型股增富世達等28家 營建股入列

MSCI(明晟)今(15)日凌晨公布最新半年度調整，全球小型指數成分股則一口氣新增富世達(6805)等28檔，包括名軒（1442）、海悅（2348）等多檔營建股入列，剔除泰鼎(4927)等10檔，相關調整結果將於5月31日收盤後生效。