統一豆漿漲到25元！一票驚「去年就縮水50ml」　網嘆：蛋漲更兇

▲統一豆漿漲價了。（圖／記者曾筠淇攝）



記者施怡妏／綜合報導

統一陽光豆漿漲價了！有網友看了超商最新推出的優惠，發現統一豆漿從20元漲到25元了，不少人抱怨去年10月換包裝後，豆漿的容量就減少50ml，如今價格上漲5元，傻眼直呼「漲很兇」、「一次漲25%厲害了」、「真狠」。

有網友在PTT發文，「統一陽光豆漿兩罐特價45元」，貼出優惠內容，統一陽光豆漿兩罐特價45元。活動日期為5月15日至6月11日，但商品標示牌上卻顯示原價為一瓶25元，忍不住開酸，「感謝中華民國行政院物價穩定小組，7-11的統一豆漿漲了25%，經濟成長的果實終於可以加價買了」。

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貼文曝光，網友們直呼漲很大，「縮水50ml又漲價？」「這之前不是20元」、「少容量+漲價，變大漲」、「OPEN POINT點數18點兌換豆漿也不見了」、「縮水又漲價，台灣有台灣的玩法」、「以前因為他20元都買這個，漲到25就可以改買別牌」、「一顆蛋都漲到20元了，這還好吧」。有網友提供便宜的買法，「超傻眼，只能去全聯買1000ml了」、「全聯跟家樂福都是1瓶15，容量也一樣」、「全聯標價17元，結帳13元一瓶」、「我都直接拿湯鍋去豆腐店裝10元」。