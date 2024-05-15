統一豆漿漲到25元！一票驚「去年就縮水50ml」　網嘆：蛋漲更兇

▲統一豆漿漲價了。（圖／記者曾筠淇攝）
記者施怡妏／綜合報導
統一陽光豆漿漲價了！有網友看了超商最新推出的優惠，發現統一豆漿從20元漲到25元了，不少人抱怨去年10月換包裝後，豆漿的容量就減少50ml，如今價格上漲5元，傻眼直呼「漲很兇」、「一次漲25%厲害了」、「真狠」。
有網友在PTT發文，「統一陽光豆漿兩罐特價45元」，貼出優惠內容，統一陽光豆漿兩罐特價45元。活動日期為5月15日至6月11日，但商品標示牌上卻顯示原價為一瓶25元，忍不住開酸，「感謝中華民國行政院物價穩定小組，7-11的統一豆漿漲了25%，經濟成長的果實終於可以加價買了」。
貼文曝光，網友們直呼漲很大，「縮水50ml又漲價？」「這之前不是20元」、「少容量+漲價，變大漲」、「OPEN POINT點數18點兌換豆漿也不見了」、「縮水又漲價，台灣有台灣的玩法」、「以前因為他20元都買這個，漲到25就可以改買別牌」、「一顆蛋都漲到20元了，這還好吧」。有網友提供便宜的買法，「超傻眼，只能去全聯買1000ml了」、「全聯跟家樂福都是1瓶15，容量也一樣」、「全聯標價17元，結帳13元一瓶」、「我都直接拿湯鍋去豆腐店裝10元」。
消息也傳到Dcard上，網友們表示，「那只能多支持傳統豆漿店一杯也是25元」、「轉戰全聯跟家樂福」、「全聯賣15元很久了」、「太難過了，這系列居然也要漲了嗎」、「現在好像還是只有麥香不漲，永遠10元」、「全聯家庭號的1800ml才60元，比超商划算多了」、「我唯一會喝的無糖豆漿，還給我嗚嗚」。
讀者迴響