班上一堆人聊股票！大學生「覺得在裝逼」卻心動了　網狂勸1點

▲示意圖，與本文無關。（圖／視覺中國CFP）

記者周亭瑋／綜合報導

近年來全民瘋股票，今年證交稅第一季更大收623億元，年增七成。就有大學生直言，班上一堆同學在聊股票，原本他只覺得「是在裝逼」，但現在也萌生進入股海的念頭；對此，不少老鳥建議，的確可以慢慢開始研究，「量力而為吧！別一味跟風就好！」

網友在論壇zuvio發文提到，最近突然想開始玩股票，主要是班上很多同學有在聊相關話題，而且討論得超大聲，讓他忍不住在心裡吐槽，「這是在裝逼嗎？」

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他接著無奈直呼，「上網爬文後也沒有說要先怎麼玩，只看到很多說勇於停鎖，不要隨便亂當沖等等的，完全找不到什麼真正有用的文章啊，大學生玩（股票）是合適的嗎？」

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者湯興漢攝）

對此，許多老鳥中肯表示，「可以趁大學空檔學投資，身邊一些同學也早開始買股了，一點都不奇怪」、「看自己的經濟能力吧」、「還是學生，擔心風險就從定期定額開始啊！什麼都不懂就當沖跟賭博沒兩樣，理財版其實蠻多定期定額的文章可以參考，大學開始慢慢存，扣個1000元，積少成多」、「早就開始投資了，不然要等到什麼時候？我可不想畢業還要工作，前提是你要很認真去研究股票，主動觀察市場趨勢及動向」、「玩股票若沒有對企業、產業做功課，分析趨勢再選擇，貿然投較大筆資金進去，好比玩刮刮樂，十賭九輸」、「大學當然可以，前提是在不影響生活花費，有多餘閒錢再進股市會比較妥當」。

另外，不少人看完文章，認為原PO的出發點比較像跟風，「首先，用玩這個字，就可以知道你在認知上是非常不足的」、「在股市中講話大聲的往往都是散戶，真正的高手都是悶聲發大財」、「投資是必須，但若只是跟風，你還是算了吧」。