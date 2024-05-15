ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

財經雲

高雄機場今夏每週300班、飛日本78班　冬季班表有望增日本3航線

▲高雄疫後新闢、復飛航點及後續航點、航班規劃。（圖／民航局提供）

▲立法院交通委員會今天考察高雄機場。（圖／民航局提供）

記者張佩芬／台北報導

立法院交通委員會今天考察高雄機場，交通部民用航空局簡報指出，高雄機場目前國際線每週300班，其中日本航線有78班，並訂於今年冬季班表新闢飛航日本岡山航線，另業者也正努力籌劃，希望札幌及熊本航線也能在今年冬季班表復飛。李昆澤、許智傑、李柏毅等委員除希望熊本等新航線儘速開航，也要求交通部應確保新航廈整建如期如質完工。

交通部今天由林國顯次長率領民航局長何淑萍、航政司長韓振華陪同交委會前往高雄機場考察。民航局指出，在政府及航空業共同努力下，高雄機場國際線目前穩定復甦，今年夏季班表每週300班，已恢復至疫情前的82%，也比去年的205班有大幅提升，民眾出國或外籍旅客來台都更為便利。

[廣告]請繼續往下閱讀...

民航局進一步分析，高雄國際線目前已恢復25個航點，重要航點如日本的成田、大阪、福岡、沖繩及名古屋等5個航點，每週班次也由去年冬季班表的29班成長至78班；東南亞航線吉隆坡、新加坡、曼谷蘇凡納布與廊曼及峴港等5處航點，每週班次也由33班提升至67班；韓國航線由每週3班成長至32班，澳門則由27班提升至95班。

民航局也指出，航空公司也努力在高雄開闢更多航線，例如南部鄉親最關心的日本航線，台灣虎航在今年4月起先以包機飛航茨城，預計在7月轉為定期航班，並訂於今年冬季班表新闢飛航日本岡山航線；另一方面，業者也正努力籌劃，希望札幌及熊本航線也能在今年冬季班表復飛。

委員們除肯定民航局及高雄航空站在疫情期間努力維持機場正常營運及進行相關設施的改善，並在疫後持續為高雄機場開闢航線及增加航班所做的努力，但仍期許民航局應加速恢復高雄機場相關航線與航班，尤其熊本、札幌與岡山等重要航點應列為優先推動的目標，並要求航空公司適時安排大型機飛航高雄，並引進更多元的餐點服務，完備地勤接駁車輛，以提升高雄機場服務品質。

林國顯次長指出，高雄機場於疫後飛航的航點，扣除兩岸航點後，幾已恢復到疫情前水準，後續也請民航局與高雄市政府合作，持續提高旅客量與航班數；另請民航局未來應朝發展高雄機場成為特色機場之目標，提升旅客服務品質，對於高雄機場新航廈的建設期程，也請民航局在不影響現有機場運作下，持續滾動檢討。

何淑萍表示，高雄機場國際線空橋因已年久老舊，自112年起陸續汰換更新，今年底前可完成全部16座空橋汰換工作，提供旅客更便利與安全的搭機服務。民航局也會持續督促國籍航空公司儘速補足人力、提升準點率，加速恢復高雄機場航線或增加航班，讓旅客享有便利又高品質的旅運服務。

何淑萍指出，新航廈計畫的各標工程已按時程陸續展開，新建立體停車場工程即將完成設計並進入施工階段，而新航廈工程也將於下半年決選設計廠商進入細部設計階段。她強調，民航局會因應科技發展及國際趨勢，持續檢討新航廈各項設計及時程，加速辦理新航廈建設。
 

關鍵字： 高雄機場今夏每週300班飛日本78班冬季班表增日本3航線

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊　按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

鴻海獲利侵蝕、外資仍力挺喊買　「3大情境」最樂觀上看294元

鴻海獲利侵蝕、外資仍力挺喊買　「3大情境」最樂觀上看294元

電子代工大廠鴻海（2317）雖然認列夏普投資虧損，淨利低於預期，但因AI伺服器營收年增2倍，也對今年第二季、全年營運抱持成長看法，美系外資則在最新的報告中以「加碼」評等力挺鴻海，目標價維持210元。

2024-05-15 14:45
輝達黃仁勳去年調薪6成至11億　超越英特爾CEO多達二倍

輝達黃仁勳去年調薪6成至11億　超越英特爾CEO多達二倍

根據外媒MarketWatch報導，NVIDIA最近披露的資訊顯示，執行長黃仁勳去年的薪酬上漲了60%，總薪酬來到3420萬美元，換算約為新台幣11億元，高於他在 2023財年獲得的2140萬美元和2022年獲得的2370萬美元，黃仁勳薪水更是英特爾執行長基辛格的兩倍之多。

2024-05-15 11:39
00878配0.51元破紀錄　精算買超過142張要繳補充保費

00878配0.51元破紀錄　精算買超過142張要繳補充保費

季配型ETF國泰永續高息（00878）即將在17日除息，明（16）日為最後買進日，這次配發0.51元股利創新高，換算持股超過142張的投資人，有繳交二代健保補充保費的風險。

2024-05-15 10:50
認損夏普影響Q1獲利！鴻海開低一度見跌幅3%　嚇壞多數投資人

認損夏普影響Q1獲利！鴻海開低一度見跌幅3%　嚇壞多數投資人

鴻海（2317）因第一季認列轉投資日本夏普（Sharp）損失新台幣105億元，影響獲利表現，15日早盤以168元開低，開盤5分鐘跌幅逾3%，最低來到165.5元，嚇壞多數投資人，盤中最高價171元，目前回升暫報170元。

2024-05-15 10:27
MSCI季調出爐！　台股全球標準成分股增奇鋐、華城2檔

MSCI季調出爐！　台股全球標準成分股增奇鋐、華城2檔

MSCI(明晟)今(15)日凌晨公布最新半年度調整，台股在全球標準型指數成分股新增奇鋐(3017)、華城(1519)等2檔，剔除南電(8046)、譜瑞-KY(4966)、力積電(6770)等3檔。相關調整結果將於5月31日收盤後生效。

2024-05-15 08:30
「運算怪物」GB200量產再等等！英業達股價臉綠、重挫6.78%

「運算怪物」GB200量產再等等！英業達股價臉綠、重挫6.78%

伺服器大廠英業達（2356）舉行法人說明會後，15日早盤開低以56元開出，盤中見到跌幅6.78%，最低觸及55元跌破季線，投資氣氛相比前一天明顯有落差，午盤股價仍臉綠，跌幅逾6%。

2024-05-15 12:00
Uber Eats要娶熊貓　勞動部5／29與工會業者展開3方對話

Uber Eats要娶熊貓　勞動部5／29與工會業者展開3方對話

Uber Eats昨日宣布花9.5億美元（約308億台幣）併購foodpanda台灣外送事業，引發市場熱議，公平會坦言可能因獨佔而無法通過，勞動部也喊話要維護外送員權益，勞動部長許銘春表示，5／29和工會及2家平台業者召開對話會議，對話的過程也都會提供給公平會參考，並呼籲公平會一定要重視14萬名外送員權益。

2024-05-15 10:44
00946重返10元發行價！　4檔高息ETF新兵最先達陣

00946重返10元發行價！　4檔高息ETF新兵最先達陣

台股高息ETF新兵終傳捷報！群益科技高息成長（00946）今（15）日挾科技股走揚、台股創新高的氣勢，開盤不到半小時回到10元發行價，最高報10.01元，成為今年推出的4檔高息ETF中，首檔破發後重返發行價的標的。

2024-05-15 09:47
亞馬遜貝佐斯加持不夠力？世芯-KY開盤漲停沒鎖住　解套賣壓出籠

亞馬遜貝佐斯加持不夠力？世芯-KY開盤漲停沒鎖住　解套賣壓出籠

世芯-KY（3661）昨日發布公司辦理私募現增，獲全球電商龍頭亞馬遜，認購股權22萬4537股（約224張），每股定價2382元，總投入資金約5.35億元，今日開盤即衝漲停，股價來到2980元，但並未鎖死，開盤10分鐘後，股價漲幅已收斂至上漲6.09％，在2875元附近遊走。

2024-05-15 09:11
MSCI季調開獎！中小型股增富世達等28家　營建股入列

MSCI季調開獎！中小型股增富世達等28家　營建股入列

MSCI(明晟)今(15)日凌晨公布最新半年度調整，全球小型指數成分股則一口氣新增富世達(6805)等28檔，包括名軒（1442）、海悅（2348）等多檔營建股入列，剔除泰鼎(4927)等10檔，相關調整結果將於5月31日收盤後生效。

2024-05-15 08:42

讀者迴響

熱門新聞

萬海明起「關緊閉」到月底！4度飆漲被盯　證交所出手降溫

ASML下一代EUV價格超高　台積電：A16不一定需要用到

高雄機場今夏每週300班、飛日本78班　冬季班表有望增日本3航線

蘋果西打公司慘了！大飲Q1財報　會計師評「存在重大不確定性」

越捷航空仲夏冒險之旅　台灣飛越南1850元起

生技股新兵到！　共信-KY預計六月中旬上櫃

00929配0.2元！他喊「領14萬真的香」

外資力挺鴻海！最樂觀上看294元

大車隊首季EPS1.94元、單季歷史新高　今年可望再上層樓

英業達股價臉綠、重挫6.78%

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

男大生拄拐杖怨「大聯盟夢碎」　超哥遭求償6400萬當庭狠酸

超哥親曝Toyz求償1億　不屑：無賴沒什麼好講

Toyz將入獄剃平頭最後直播　哭到眼紅：保重2字這麼沉重

台人面試時都太謙虛！　女曝：老外不懂也說會

坤達拍Energy MV累喊：想當五月天XD Toro被選NG第一…許願看牛奶跳錯！

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【寶可夢旋風】送你去對戰

Pokémon Ga-Olé捷拉奧拉杯挑戰賽將在東森廣場台北車站開打，APP搶先抽快速入場資格!

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366