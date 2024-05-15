高雄機場今夏每週300班、飛日本78班　冬季班表有望增日本3航線

▲立法院交通委員會今天考察高雄機場。（圖／民航局提供）

記者張佩芬／台北報導

立法院交通委員會今天考察高雄機場，交通部民用航空局簡報指出，高雄機場目前國際線每週300班，其中日本航線有78班，並訂於今年冬季班表新闢飛航日本岡山航線，另業者也正努力籌劃，希望札幌及熊本航線也能在今年冬季班表復飛。李昆澤、許智傑、李柏毅等委員除希望熊本等新航線儘速開航，也要求交通部應確保新航廈整建如期如質完工。

交通部今天由林國顯次長率領民航局長何淑萍、航政司長韓振華陪同交委會前往高雄機場考察。民航局指出，在政府及航空業共同努力下，高雄機場國際線目前穩定復甦，今年夏季班表每週300班，已恢復至疫情前的82%，也比去年的205班有大幅提升，民眾出國或外籍旅客來台都更為便利。

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民航局進一步分析，高雄國際線目前已恢復25個航點，重要航點如日本的成田、大阪、福岡、沖繩及名古屋等5個航點，每週班次也由去年冬季班表的29班成長至78班；東南亞航線吉隆坡、新加坡、曼谷蘇凡納布與廊曼及峴港等5處航點，每週班次也由33班提升至67班；韓國航線由每週3班成長至32班，澳門則由27班提升至95班。

民航局也指出，航空公司也努力在高雄開闢更多航線，例如南部鄉親最關心的日本航線，台灣虎航在今年4月起先以包機飛航茨城，預計在7月轉為定期航班，並訂於今年冬季班表新闢飛航日本岡山航線；另一方面，業者也正努力籌劃，希望札幌及熊本航線也能在今年冬季班表復飛。



委員們除肯定民航局及高雄航空站在疫情期間努力維持機場正常營運及進行相關設施的改善，並在疫後持續為高雄機場開闢航線及增加航班所做的努力，但仍期許民航局應加速恢復高雄機場相關航線與航班，尤其熊本、札幌與岡山等重要航點應列為優先推動的目標，並要求航空公司適時安排大型機飛航高雄，並引進更多元的餐點服務，完備地勤接駁車輛，以提升高雄機場服務品質。

林國顯次長指出，高雄機場於疫後飛航的航點，扣除兩岸航點後，幾已恢復到疫情前水準，後續也請民航局與高雄市政府合作，持續提高旅客量與航班數；另請民航局未來應朝發展高雄機場成為特色機場之目標，提升旅客服務品質，對於高雄機場新航廈的建設期程，也請民航局在不影響現有機場運作下，持續滾動檢討。

何淑萍表示，高雄機場國際線空橋因已年久老舊，自112年起陸續汰換更新，今年底前可完成全部16座空橋汰換工作，提供旅客更便利與安全的搭機服務。民航局也會持續督促國籍航空公司儘速補足人力、提升準點率，加速恢復高雄機場航線或增加航班，讓旅客享有便利又高品質的旅運服務。

何淑萍指出，新航廈計畫的各標工程已按時程陸續展開，新建立體停車場工程即將完成設計並進入施工階段，而新航廈工程也將於下半年決選設計廠商進入細部設計階段。她強調，民航局會因應科技發展及國際趨勢，持續檢討新航廈各項設計及時程，加速辦理新航廈建設。

