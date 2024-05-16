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大車隊首季EPS1.94元、單季歷史新高　今年可望再上層樓

▲用55688 APP叫車可選擇女司機、寶寶多元、遺失物協尋、照導航走、路徑分享、代駕等安心服務。.（圖／大車隊提供）

▲用55688 APP叫車可選擇女司機、寶寶多元、遺失物協尋、照導航走、路徑分享、代駕等安心服務。.（圖／大車隊提供）

記者張佩芬／台北報導

大車隊（2640）第一季營收為7.3億元，年增7.8%；營業毛利3.5億元，年增8.9%，營業利益1.4億元，年增2.6%，稅前淨利1.43億元，年增2.2%，每股稅後盈餘(EPS)為1.94元。

大車隊表示，第一季合併營收中的資訊媒合服務收入年增11%，其中計程車媒合年增8%，主因包含司機數市占率及用戶數提升，投入更多的行銷推廣費用促使運力增加，故交通出行服務維持市場龍頭競爭優勢。

而生活服務媒合年增16.6%，成長動能來自居家清潔、快遞服務、代駕服務及洗衣服務等，其中居家清潔(生活大管家) 積極開發客源、代駕服務增加運力，兩項服務所創造營收皆較去年同期成長50%以上的佳績；同時平台周邊銷售收入來自於廣告收入持續穩定成長，惟售車收入減少影響，平台周邊銷售收入年增3.2%。

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有關業外轉投資部份，全球商務快遞及金讚汽車保修在營運效率和成長費用控制得宜，使獲利改善，分別第一季虧損減少66%及47%。而大車隊在增加計程車市占率、結合線上到線下資源、並重視用戶體驗，使55688 Super App用戶數增加，預期今年年的營運可望再上層樓。

呼應各縣市政府交通安全宣導，55688集團也提醒民眾，對於有孩子的家庭，可善用55688 APP中的代叫車、寶寶多元、女司機、路徑分享等貼心服務，讓您或學童搭車出行更加安全。

另台灣大車隊與全台國高中小學合作學生專車，專車接送學童上下學，更與各縣市政府合作好孕專車和敬老愛心車隊，為孕婦、銀髮族群提供安心出行服務；同時連續10幾年榮獲全台計程車評鑑特優獎、優等獎，及業界唯一提供24小時真人客服，高品質的服務獲得官方肯定。

即日起至5月底前，凡於55688 APP點擊「衣物送洗」，選擇寄櫥送洗，並輸入優惠序號「S7901」，即可享受79折優惠並免費寄放衣物；前往全台金讚汽車保修「固特異輪胎旗艦店」更換4條輪胎贈送400元代駕金；此外，於55688代駕官網還可直接領取300元代駕金；全球快遞還推出抽獎次數無上限的精彩活動，只要指定區域新會員每派件成功一次，即可獲得一次抽獎機會，大獎好禮65吋液晶顯示器等你來領。

關鍵字： 大車隊首季EPS1.94元單季新高可望再上層樓

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