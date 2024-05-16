廣達配發史上最高股利！台灣首富林百里笑領鉅款　89億元入袋

▲廣達電腦董事長林百里。（圖／記者湯興漢攝）

記者楊絡懸／台北報導

電子代工廠廣達電腦（2382）受惠AI浪潮推升營運動能，2023年寫下亮眼的獲利成績，公司已於今年4月12日進行除息，預計每股配發9元現金股利，總金額高達347.64億元，也寫下歷史新高紀錄；依據廣達董事長林百里手中持股計算，將可領到近89億元鉅款。

根據公開資訊4月資料顯示，林百里手上約有41萬5,738張廣達持股，可領到37.41億元現金股利；此外，他名下的「千宇投資」也持有廣達57萬2,401張廣達股票，也可領到51.51億元現金股利。也就是說，光是廣達一年的股息收入，林百里就可領到至少88.92億元鉅款。

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今年75歲的林百里，因廣達股價狂飆而在2023年7月13日躍升「台灣首富」，也擠進《富比士》（Forbes）全球前500富豪榜，根據今年5月16日最新資料顯示，林百里身家以121億美元坐上168名。

廣達獲利長紅，毛利率達7.82%，寫21年來新高，另一方面，今年員工分紅也格外受外界關注。廣達董事會近日通過決議，預計今年將發放總金額高達38億8,747.9萬元的員工紅利，相較於去年發放的30億271.4萬元，年增幅度近3成。

事實上，廣達每年2月過年前發年終獎金之外，也固定在10、11月發放員工分紅，表現好的員工甚至可在整年見到最高25個月的薪資收入，至於各部門實際分到多少，需等入帳後才知道。

觀察廣達今年第一季財報，營收2,589.39億元，季減10.07%，年減2.72%；歸屬母公司業主淨利120.67億元，季增17.31%，年成長86.42%，每股淨利（EPS）3.13元，寫下歷史同期新高，主要是受惠於輝達GB200產品推升雲端伺服器訂單。

值得注意的是，受惠AI伺服器的強勁需求，也呈現出「三率三升」，單季毛利率8.48%，季增0.42個百分點，年增1.88個百分點；營益率4.52%，季增0.42個百分點，年增1.57個百分點；淨利率4.66%，季增1.02個百分點，年增2.23個百分點，皆寫下歷史同期新高。

廣達在法人說明會上也表示，看好今年「AI伺服器」業績強勁，成長動能及訂單能見度都更為樂觀，下半年將進入爆發期，預計年成長雙位數百分比，且營收占比將持續擴大，有機會超過一半以上。