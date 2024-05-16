廢棄物清運新兵到！　青新預計六月中旬上市　

▲青新環境工程總經理張財榮。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／綜合報導

日友（8341）集團旗下的青新環境工程（6951）於112年5月登錄興櫃，並已通過證交所審查，預計今年6月底前掛牌上市。作為環保產業服務公司，主要業務包括台灣地區醫療廢棄物及事業廢棄物清運服務、可完全回收塑木建材「青新木」生產銷售以及醫療廢棄物優質塑料再利用處理服務。

青新清運服務客戶涵蓋台灣本島各區，客戶家數達1萬1千餘家，醫療廢棄物及事業廢棄物清運量市占率排名分別為全台第一及第二。

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青新目前資本額為4億元，公司秉持「向下扎根，穩定發展」的策略，112年全年營收4.87億元，與111年全年營收4.47億相較，大幅成長9%；112年每股盈餘2.61元，113年第1季每股盈餘已達0.73元。

憑藉專業技術和經驗，以電子化管理流程提供台灣地區事業機構及醫療院所產出之一般、有害事業廢棄物及生物醫療廢棄物之清除服務，青新目前已與十餘家廢棄物處理廠合作，提供客戶全方位完善的服務體驗，並配合製造業因製程技術更迭所產出益趨複雜之廢棄物，開發特殊事業廢棄物清除市場，112年度醫療廢棄物及事業廢棄物清運量分別為15,820噸及55,721噸，在醫療廢棄物清運客戶服務家數上市占率已超過三成，大台北地區更高達七成，整體業績穩定成長。

青新111年配合環保趨勢新布建塑木製造業務，以可回收聚苯乙烯為主要材料，生產近似原木外觀之可完全回收的「青新木」塑木建材，取代傳統木材及一般塑木材料，廣泛應用於造景、裝飾、裝修等建築領域，提供兼具實用性與耐用性的新形態健康安全建材，其材質穩定特性，產品廢棄後可完全回收，並重新投入製程；在政府淨零碳排的政策宣導下，加強民眾淨零綠生活的認知及行動落實，未來青新木產品應用的潛在發展商機亦不容忽視。

青新113年2月開展再利用處理廠，將收受自醫療院所、洗腎中心含有較優質塑料之醫療廢棄物，經高溫高壓滅菌處理後，完成塑料分離之再利用處理服務，以即將修法的「資源循環促進法」方向為目標，擬定符合其修法精神之營運方針。

青新藉由醫療廢棄物清運服務的高市占率，掌握優質醫療廢塑料料源，進行再利用處理後的塑料未來預期可投入青新木產線作為原料，強化其綠色設計的產品理念。透過青新木製程技術升級，未來可望將資源物轉化比例從50%提高至80%，降低公司製造及再利用處理部門營運成本。

青新成立於88年，多年來一直致力深耕環保產業，在醫療廢棄物清運服務，已經成為業界清運量最大的公司，並且隨著醫療廢棄物市場規模的擴大，業績持續穩健增長。另外，在事業廢棄物清運服務方面，由於市場規模龐大，公司近年來不斷爭取新客戶，營收亦逐年穩定攀升。在穩定獲利的基礎上，環保產業即將迎來變革之際，青新作為業界標竿企業，率先調整營運策略，布局環保塑木市場，並結合新開展的再利用處理，將進一步推動公司業績增長。展望未來，公司整體營運的成長前景令人期待。