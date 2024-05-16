證交所公布18檔注意股　陽明、萬海六營業日漲破三成上榜

快訊／陽明被跟進「關緊閉」！ 明起至月底分盤交易

航海王運價漲題材吸引買盤強力湧入，陽明（2609）今（16）日爆出逾30萬張大量，證交所盤後追加公告打入處置股（俗稱關緊閉）行列，自明日起至5月30日止分盤交易，撮合時間也改為5分鐘交易一次。

神操作？中環近3天共賣陽明4450張 但近3個月買6225張

中環（2323）今（16）日一口氣公告兩筆重大訊息，先公告在最近3天內以每股72.44元的均價賣陽明（2609）共4450張，大賺4045萬7710元，再公告今年2月26日至5月16日以每股57.99元均價買進陽明6225張，總交易金額3億6075萬9550元。

外資大買台股483億史上第7大 一表看瘋狂進場紀錄

熱錢回流！台股今（16）日衝高，一度大漲368點，帶動指數突破21500點，來到21515.52點史上新高，外資買盤居功厥偉，今日買超483.78億元，創今年第3大、史上第7大，外資連5買，統計在這短短5個交易日就買了1296.84億元。

85萬股東注意！開發金「野餐墊」亮相 開領4管道一起看

被投資人封為「郊遊起手式」的開發金（2883）股東會紀念品「野餐墊」正式曝光，除了可以在郊遊時舖開使用，還可變身環保袋，通路限1000股以上兌換，徵求4管道同步揭露，徵求人5月15日起即可領取，受託領取時間5月20日起跑。

台股ETF創新高26檔曝光！ 00878、0050、00946都上榜

大盤16日續創新高，包括00946、00923、00878、0050等26檔收盤價創下新高，也讓3509027位受益人投資都賺錢，整體來看，高息與ESG台股ETF表現佳，再以近5日成交均量來看，00878在除息前夕成交量放大為市場最熱，而甫成立的00946除了成交量持續熱絡外，在今日也站上發行價以來新高，是今年新成立的四檔台股ETF中，唯一一檔沒讓投資人賠錢的。

台積電亞利桑那州廠清運槽車爆炸 工人送醫後宣告不治

根據美國ABC15 Arizona新聞報導，美國當地時間15日下午，晶圓代工龍頭台積電（2330）位於亞利桑那州北鳳凰城廠區傳出爆炸意外，根據外媒最新消息，該名工人已經不幸死亡，台積電稍早對此表示，該意外是外包清運槽車異常導致，不影響營運。

被猜「為新政府重啟核電」 和碩童子賢：核能是超越藍綠議題

對於近期談到核能議題，被外界人士猜測是否為即將上任的新政府「重啟核電」鋪路，和碩（4938）董事長童子賢16日澄清，外面難免會有這樣的猜測，但他自己早在1年半以前就在談核能議題，「這跟藍綠無關，也跟政黨無關，核能議題是超出藍綠、更是國家重要的政策！」

520最悲傷！廷鑫：接到證交所通知 下周起併案停止買賣

上市鋁合金產品廠廷鑫（2358）、電腦週邊光碟業昶虹（2443）16日雙雙證實，已接獲證交所通知，將於5月20日起（下周一）停止買賣。

AI PC是關鍵焦點！彭双浪：AI浪潮將帶來台灣科技強大生命力

台北電腦展（COMPUTEX）即將於6月4日展開，對於AI熱潮，台北市電腦公會理事長彭双浪16日表示，「生成式AI」已經是全球各大科技展會的關鍵焦點，AI PC更是亮點，他相信AI浪潮將可在COMPUTEX上帶來台灣資通訊科技產業的強大生命力。

鈺創網通應用打入國內外大廠 董座盧超群：下半年市場還會更好

半導體大廠鈺創 (5351) 在Computex展前新品連發，除了異質整合完整解決方案，還有網通、多通道影音串流處理器、DRAM等多項產品，董事長盧超群針對下半年展望也表示，今年上半年產業還在復甦期，但「下半年一定會比上半年好」。