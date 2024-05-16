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侯友宜訪威剛喊加碼投資新北　目標鎖定林口新北國際AI+智慧園區

▲▼侯友宜到威剛科技參訪。（圖／新北市經發局提供）

▲新北市長侯友宜(右)在威剛集團董事長陳立白陪同下，試乘由威剛旗下品牌推出的商用電動三輪車。(圖／新北市經發局提供，下同)

財經中心／台北報導

為力促企業加碼投資深耕新北，侯友宜市長在今（16）日親自拜訪威剛科技，希望威剛能將世界級的電競、電動車、AI、影視媒體與文創產業，整合挹注到新北國際AI+智慧園區，共同打造國際級的媒體園區；威剛科技董事長陳立白表示，目前林口三處招商案的確都很適合威剛進駐，也有意願在新北再蓋一座威剛黑膠音樂博物館。

▲▼侯友宜到威剛科技參訪。（圖／新北市經發局提供）

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▲新北市長侯友宜(左)16日前往拜訪威剛科技陳立白董事長(右)。

威剛科技深耕新北中和20餘年，不但是全球記憶體模組和NAND Flash產品的領導品牌，DRAM模組和品牌固態硬碟（SSD）市占率更是雄踞全球第二，成功順勢切入AI市場，企業版圖也跨足電競、電動三輪車、工控、無人搬運車與文創等多元產業。參訪行程一開始，陳立白邀請侯友宜試駕威剛旗下首款商用電動三輪車，靈活簡易的操控和舒適性，讓侯友宜立刻駕輕就熟，在年輕工程師的解說互動下，更讓現場充滿活力與趣味。陳立白補充說明，為完整發展電動車產業，威剛集團已攜手投資夥伴共同發展充電樁產業，目前也積極尋找電動車、數位攝影棚、影音中心、電競館、AI娛樂產業，一次到位整合性的設置地點。

▲▼侯友宜到威剛科技參訪。（圖／新北市經發局提供）

▲陳立白精心收藏上百萬張黑膠唱片，在臺北市內湖總部誕生了亞洲最大黑膠唱片博物館，也希望能在新北設立分館。

除了智慧產業交流，陳立白也向侯友宜介紹他一手打造，亞洲最大的黑膠音樂博物館。館內展示超過100萬張唱片及上百台留聲機，還有愛迪生發明的「會唱歌的娃娃」；牆面上所陳列的黑膠唱片更是國內外眾星雲集極其珍貴。陳立白指出，目前還有60多萬張的收藏，希望能在新北交通便利處再打造一座黑膠音樂博物館，讓更多人都能夠體驗黑膠唱片的魅力。

侯友宜表示，綜觀威剛集團的全方位需求，新北林口的確是首選之地，市府一定會全力支持，共同發展經濟與文化產業。經發局補充，林口區是國門第一站，半小時內可抵達臺北港、桃園機場，亦為市區的交通節點，具備產業發展的優勢，目前林口有三大基地將辦理招商，分別為新北國際AI+智慧園區、林口區力行段第四種產業專用區及林口國際媒體園區。新北招商一條龍將持續協助企業投資新北，截至113年4月止，落實投資件數276件，落實投資金額逾5,490億元，創造9.2萬個就業機會，亦將持續招商亮點企業，打造宜居新北市。

關鍵字： 侯友宜威剛威剛科技陳立白林口新北國際AI+智慧園區新北市經發局

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